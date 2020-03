La LHJMQ reconnaît ses meilleurs gardiens de 2019-2020

Au cours des prochains jours, la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) va mettre en lumière ses meilleurs athlètes de 2019-2020. Les gardiens sont à l’honneur aujourd’hui, ce qui inclut notamment l’annonce de la meilleure moyenne de buts alloués, du plus haut pourcentage d’arrêts, du plus grand nombre de blanchissages ainsi que de victoires.

Le Trophée commémoratif Jacques-Plante est octroyé annuellement au gardien de but qui a maintenu la meilleure moyenne de buts concédés. Le trophée fut nommé en hommage au membre du Temple de la Renommée du hockey et Shawiniganais, Jacques Plante, qui a marqué l’histoire à cette position. Plusieurs anciens gardiens étoiles de la LNH se retrouvent parmi les anciens récipiendaires tels que Félix Potvin, Jocelyn Thibault, Martin Biron, pour ne nommer que ceux-là.

Le gagnant de cette année est le cerbère du Phœnix de Sherbrooke, Samuel Hlavaj. Le Slovaque de 18 ans a connu une saison de rêve avec une fiche de 33-5, tout en maintenant une moyenne étincelante de buts alloués de 2.25 ainsi qu’un pourcentage d’arrêts de 0.915%. De plus, le choix de première ronde au Repêchage européen de la LCH de 2019 a cumulé trois blanchissages en 39 parties disputées. Sa brillante saison lui a valu une invitation au Match des meilleurs espoirs LCH/LNH Kubota 2020 qui s’est tenu en janvier dernier.

D’autres gardiens de la LHJMQ ont été fumants cette saison, incluant l’homme masqué du Cap-Breton, Kevin Mandolese, qui a enregistré le plus haut pourcentage d’arrêts de la saison à 0.925% en 37 parties. De son côté, Olivier Rodrigue des Wildcats de Moncton a compilé six jeux blancs lors de la dernière campagne, deux de plus que son plus proche poursuivant, Rémi Poirier des Olympiques. Finalement, le gardien des Sags, Alexis Shank, a été le plus victorieux au cours de la saison 2019-2020 avec ses 36 gains en 50 parties.