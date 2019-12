La LHJMQ présente une équipe d’étoiles Midget Espoir de la LHEQ au Challenge Midget AAA

Pour une 3e année, la LHJMQ présente une équipe ÉTOILE composée exclusivement des joueurs provenant de la LHEQ, la Ligue d’Excellence du Québec, au Challenge Midget AAA CCM 2019 qui se déroule actuellement à La Baie, au Saguenay.

Rejoint par téléphone, le directeur des opérations de la LHJMQ, M. Pierre Leduc, nous parle de cette initiative avec beaucoup de fierté : «C’est une autre occasion qui est donnée aux joueurs Midget Espoir d’avoir une vitrine à eux tous. Nous les accueillons et les prenons en charge du début à la fin. Joueurs et parents participent à des rencontres les informant du déroulement de cet événement. En plus, la LHJMQ profite de l’occasion pour présenter l’encadrement qu’aura le joueur au niveau de la LHJMQ, si celui-ci est sélectionné.»

Quels sont les objectifs visés par la formation de cette équipe ?

«Nous avons mentionné aux joueurs, lors de notre rencontre, ce que nous voulons voir. Ils ont été choisis avec leurs qualités de joueurs sur la glace, ils sont les meilleurs de leurs équipes actuellement. Il seront confrontés à une utilisation différente qu’avec leur équipe respective. Exemple, ils peuvent et seront appelés à remplir un rôle très différent. Ils peuvent se retrouver sur un trio sur lequel ils n’ont jamais évolués et ce que nous voulons voir c’est leur attitude. L’attitude est une qualité extrêmement importante pour l’avenir du joueur et il est difficile de l’évaluer. Nous profitons de cette occasion pour sortir les joueurs de leur zone de confort. Les entraîneurs ont comme mot d’ordre de faire rouler le banc, les joueurs doivent tous jouer et avoir un rôle. C’est dans ce cadre que nous découvrirons comment les joueurs composeront avec l’adversité et quelle attitude ils adopteront pendant la compétition. En plus, c’est une très bonne occasion donnée aux entraîneurs pour leur permettre à eux aussi de vivre cette expérience. Ils pourront en faire profiter aussi à leurs équipes respectives à leur retour.»

Que pensez-vous du réseau Midget Espoir de la LHEQ ?

«Nous sommes très contents de constater tout le travail fait par Hockey Québec et la LHEQ pour présenter un réseau compétitif regroupant les meilleurs. D’avoir réduit le nombre d’équipes à 21, c’est un changement très positif pour nous », mentionne M. Pierre Leduc, directeur des opérations hockey de la LHJMQ.

Que pensez-vous du développement des joueurs ?

«Tous les joueurs ne se développent pas de la même façon, ni au même moment, ni au même stade et ni au même âge. Il est important de ne pas le catégoriser trop vite. Un joueur peut être le meilleur de sa région, mais lorsqu’il arrive à l’entonnoir, il n’arrive pas à gravir l’échelon tandis qu’un autre a su se développer plus tard et il est meilleur lorsqu’il arrive à ce stade de sélection. D’offrir des cadres de développement comme ceux que nous avons sont très importants, d’autant plus que l’aspect scolaire est de mieux en mieux encadré permettant aux joueurs, en plus de se développer au hockey, la réussite scolaire est considérée tout au long de son cheminement.»

Quels sont les messages que vous aimeriez dire à tous ces joueurs espérant gravir les échelons que le hockey offre ?

«Il est primordial pour le joueur d’avoir le PLAISIR de jouer. Le hockey est un jeu, le désir de jouer et d’y avoir du plaisir doit suivre le joueur ainsi que le désir de compétitionner. En plus du talent, le joueur doit développer son attitude. Beaucoup de joueurs échouent par manque d’attitude. Avoir une attitude positive et déterminée envers l’adversité est très important.»

Leduc termine en disant que très souvent : L’attitude détermine l’altitude que le joueur atteindra !

Voici la liste des joueurs sélectionnés de l’équipe ÉTOILE Midget Espoir :

L’équipe étoile Midget Espoir de la LHEQ jouera son premier match aujourd’hui à 15 heures, où ils seront opposés à l’équipe Midget AAA de Cole Harbour (Nouvelle-Écosse).CLIQUEZ ICI pour consulter l’horaire complet du Challenge Midget AAA CCM 2019

Nous remercions M. Pierre Leduc, directeur des opérations hockey de LHJMQ, pour cette entrevue et souhaitons le meilleur succès à tous les joueurs et entraîneurs qui composent l’équipe étoile Midget Espoir de la LHEQ !

Source: Diane Ouellet