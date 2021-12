La LHJMQ Pour Tous | Trevor Georgie et les Sea Dogs visent à créer un changement de culture

Depuis son arrivée à Saint John en 2016, le directeur général des Sea Dogs, Trevor Georgie, a mis son empreinte unique sur la franchise.

Sur la glace, il a méthodiquement construit une équipe qui, espère-t-il, pourra se mesurer aux meilleurs de la LCH lorsque son organisation accueillera la Coupe Memorial 2022 en juin. En dehors de la glace, il a pleinement adhéré à l’idée que la vie dans les rangs juniors consiste autant à devenir de meilleures personnes qu’à devenir de meilleurs joueurs.

Georgie, qui a grandi dans la région de Toronto, a été élevé dans l’idée que l’égalité et l’inclusion étaient tout simplement des modes de vie. Des sujets tels que la race, le sexe ou l’orientation sexuelle – le propre frère de Georgie est homosexuel – n’étaient pas problématiques. Il était donc évident que, lorsque l’homme de 33 ans a fait le saut du domaine des affaires du sport à la gestion d’équipe, il était important pour lui de transmettre ces valeurs aux Sea Dogs.

Au cours des cinq dernières années, Georgie a fait tout son possible pour contribuer à améliorer la culture du hockey. À deux reprises, il a fait appel à Brock McGillis, un conférencier réputé, un activiste et le premier ancien joueur de hockey professionnel à sortir du placard en tant qu’homosexuel, pour discuter avec les joueurs des Sea Dogs sur la création d’une culture plus sûre et plus saine au sein du sport.

La première de ces discussions, en 2018, a été filmée par l’Office national du film du Canada pour le long métrage de McGillis, « Standing on the Line« . Georgie a remarqué non seulement la différence tangible qui a découlé de ce dialogue ouvert, mais aussi le fait que ses joueurs abordent généralement ces conversations avec un esprit ouvert, une caractéristique que Georgie, McGillis et beaucoup d’autres dans la communauté du hockey souhaitent encourager.

Georgie et les Sea Dogs se préparent également à faire un autre pas important vers le changement de la culture du hockey lorsque la Coupe Memorial fera son retour dans le monde du hockey en juin prochain, après une absence de deux ans. L’organisation ne veut pas uniquement célébrer le retour du hockey ou honorer la riche histoire du tournoi. Elle veut tracer la voie à suivre pour l’événement dans les années à venir.

Avec le slogan « One for All » (« Un pour Tous »), des sujets tels que l’inclusion, la diversité et l’égalité seront au cœur du prochain tournoi. Dans un monde du sport où les gestes performatifs ont tendance à ne pas donner les résultats escomptés, Georgie a l’intention de mettre de l’avant un message nécessaire dans le hockey, de la manière la plus authentique possible.

Inutile de dire que, peu importe les résultats de ce printemps, les Sea Dogs de Georgie ont le potentiel de quitter la glace en tant que champions, et ce, à plusieurs égards.