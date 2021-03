La LHJMQ Pour Tous | Schriver-Richard ouvre la voie au Cap-Breton

Il y a de nombreuses leçons importantes à tirer du chemin parcouru par Courtney Schriver-Richard pour atteindre son poste actuel de directrice générale des opérations commerciales pour les Eagles du Cap-Breton. La plus importante de ces leçons a probablement été de continuer d’aller de l’avant.

Avant de devenir championne dans la salle de conférence, Schriver-Richard s’était déjà imposée comme athlète très douée. Jouant fréquemment avec et contre des équipes de hockey masculines alors qu’elle grandissait à Halifax, elle s’est d’abord rendue en Ontario, puis est revenue dans les Maritimes avant d’éventuellement se retrouver à l’Université Saint Mary’s. Après avoir été nommée Joueuse par excellence de la ligue CIS (maintenant USports) avec les Huskies sur la glace, Schriver-Richard prendra ensuite la direction de l’Université Dalhousie, où elle obtient sa maîtrise en administration des affaires.

À partir de là, ce fut une incursion très réussie au sein d’une entreprise qui est associée de près avec le hockey dans ce pays : Tim Horton’s. Son passage avec le roi du café du Canada a été, ironiquement, encore plus fructueux grâce à des relations préexistantes avec plusieurs des mêmes personnes qu’elle connaissait déjà grâce à son passage dans les arénas.

Ensuite, après un séjour dans les plus hautes sphères du département marketing de Boston Pizza, une opportunité s’est présentée à Schriver-Richard qui lui permettait de combiner son amour pour la carrière avec son amour pour le sport, et ce, dans sa province natale. Ainsi, elle a débuté son emploi actuel avec les Eagles au printemps de 2019.

Si elle a eu ses détracteurs, Schriver-Richard ne leur a prêté aucune attention. Même une brève conversation avec elle révèle une détermination non seulement à faire avancer les tâches qui lui sont confiées, mais à encourager d’autres femmes à continuer à briser les nombreuses barrières qui sont, malheureusement, encore fréquemment rencontrées à la fois dans le hockey et en dehors de celui-ci. Tout ceci, combiné à une personnalité contagieuse et à des qualités de leader naturelles évidentes, laissent les Eagles entre d’excellentes mains.

Lorsqu’elle n’est pas à la tête d’un certain nombre d’initiatives qui continuent à ancrer les Eagles dans le monde du hockey au Cap-Breton, Schriver-Richard se fait la porte-parole de la cause des femmes dans le sport et fait de son mieux pour accepter d’être une « goalie mom » à son fils de huit ans, Nash.

Avec un bilan formidable et une attitude « il n’y pas de mauvais jours » comme principe directeur, il est évident que Courtney Schriver-Richard veille à ce que Nash, les Eagles et les femmes qui œuvrent dans le hockey trouvent le monde du sport dans un meilleur état que quand elle y est entrée.

Après tout, aller de l’avant est la seule direction qu’elle connaît.

_

Voici notre entrevue avec Courtney Schriver-Richard (disponible en anglais seulement) dans le cadre de la série La LHJMQ Pour Tous ;