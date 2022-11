La LHJMQ Pour Tous | Ryan Francis derrière le Programme de hockey pour filles autochtones

La ville de Cole Harbour, en Nouvelle-Écosse, est connue depuis des années comme étant un foyer de hockey. Des noms comme Crosby, MacKinnon et DiPenta, qui ont tous fait leur marque dans la LHJMQ avant de brillantes carrières dans la LNH, ont véritablement fait rayonner la communauté.

Cependant, il y a une personne en particulier, originaire de cette même région du monde, qui laisse son propre impact sur le sport, particulièrement dans le hockey local.

Ryan Francis a grandi en jouant dans le système du hockey mineur. Une fois ses jours compétitifs terminés, le membre de la Première Nation Acadia, qui détient une maîtrise en éducation physique de l’Université Memorial et un baccalauréat en sciences de l’Université Liberty à Lynchburg, en Virginie, a fini par occuper un poste au ministère des Communautés, de la Culture et du Patrimoine de la Nouvelle-Écosse.

Pendant ce temps, Francis a continué à mettre sa passion pour le sport à profit en tant qu’organisateur des Jeux autochtones de l’Atlantique 2019. Cette expérience a contribué à renforcer non seulement son appréciation du sport, mais aussi l’importance de son héritage Mi’kmaq.

L’année suivante, le Programme de hockey pour filles autochtones a vu le jour, mené en partie par Francis, lui-même entraîneur de hockey féminin dans la région, sous la direction de Hockey Nova Scotia. Le programme donne à ce groupe de jeunes filles, historiquement marginalisées, l’occasion d’apprendre le hockey tout en profitant de la sécurité et de la joie que procure le fait de faire partie d’une équipe aussi solidaire qu’inclusive.

Le bonheur pur dont Francis est témoin lors de ses expériences au sein du programme est évidente lorsqu’il explique avec fierté la différence positive qu’il espère que l’initiative apporte dans la vie des filles indigènes.

L’impact de ce programme est non-négligeable, mais plusieurs personnes ne négligent pas l’impact des contributions de Francis non plus. C’est ainsi qu’il a été nommé pour le Willie O’Ree Community Hero Award en 2022. Ce prix, présenté par la LNH et nommé en l’honneur de la première personne de couleur à jouer dans un de ses matchs, est décerné à une personne qui a eu un impact positif sur sa communauté, sa culture ou la société grâce au hockey.

Bien que Francis n’ait pas remporté le prix, qui comprend un don de 25 000$ à l’organisme de bienfaisance de son choix, Francis, cherchant toujours à en apprendre davantage, a pris plaisir à découvrir les autres finalistes et la différence qu’ils font dans leurs communautés respectives.

À travers tout cela, Ryan Francis maintient une série de principes directeurs qui l’aident à améliorer la province où il vit et les gens qu’il y rencontre. Pour cela, il est vraiment le héros que toute communauté serait fière de compter parmi elle.