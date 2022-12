La LHJMQ Pour Tous | Patrice Bernier ramène un monde d’expérience à la LHJMQ

Fils énergique d’émigrés haïtiens, Patrice Bernier a été exposé à de nombreuses activités physiques durant son enfance. Deux d’entre elles, le hockey et le soccer, sont rapidement passées au premier plan.

Sur la patinoire, Bernier est devenu un défenseur fiable avec un certain potentiel offensif, s’illustrant dans la LHJMQ avec des passages à Val-d’Or et Sherbrooke. Cependant, le sport lui, qui se bat encore aujourd’hui pour améliorer sa réputation d’environnement inclusif et sécuritaire, n’était pas très accueillant pour une personne de couleur comme Bernier à l’époque.

Après son passage dans la ligue en 1998, Bernier a complètement changé ses objectifs, profitant des deux décennies suivantes pour devenir l’un des meilleurs joueurs de soccer du Canada.

Aujourd’hui, Bernier, qui s’est tourné ces dernières années vers une carrière comme entraîneur et dans le monde médiatique, prête main forte à la prochaine génération d’athlètes talentueux. En 2020, cela a mené à la naissance de la Fondation Patrice Bernier, qui amasse des fonds pour venir en aide aux jeunes défavorisés.

Une autre initiative permet à Bernier de revenir dans la ligue dans laquelle il a évolué il y a un quart de siècle. En septembre 2022, la LHJMQ a mis en place un plan d’action visant à sensibiliser les joueurs à des enjeux auxquels notre société est confrontée aujourd’hui. Bernier siège sur le conseil d’administration de cette délégation, dont l’objectif est de contribuer à fournir aux joueurs les outils nécessaires pour réussir leur transition vers la vie adulte, tout en conseillant les entraîneurs et les autres membres du personnel des équipes.

Pour Bernier, il s’agit d’une occasion en or d’apporter un degré accru d’éclaircissement à un sport et une ligue qu’il a toujours à cœur. Et bien qu’une grande partie de son attention reste concentrée sur le terrain, où le Canada continue de briller sur la scène mondiale, son engagement continu envers le hockey est une autre preuve de l’être humain exemplaire qu’est devenu l’homme qui a fait sa marque en tant qu’artisan au soccer.

_