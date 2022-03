La LHJMQ Pour Tous | Nicole Bouchard, véritable pionnière

Aussi célèbres que soient certains des noms qui sont passés par la scène du hockey à Québec, une constante dans les coulisses au fil des décennies a été Nicole Bouchard.

Depuis ses premiers jours comme stagiaire chez les Nordiques de Québec, en 1980, jusqu’à aujourd’hui, en tant que Directrice des services à l’équipe et des relations médias des Remparts de Québec, Nicole Bouchard est elle-même considérée comme une superstar au sein de la communauté du hockey.

En 42 ans de carrière, elle a été témoin d’innombrables changements dans le sport, tant sur la glace qu’en dehors de celle-ci.

À ses débuts, Bouchard était l’une des rares femmes à travailler dans le monde du hockey. Elle a dû faire face à plusieurs obstacles mis en place par ses prédécesseurs, tout ça avec un système de soutien pratiquement inexistant. À travers tout cela, son professionnalisme et son amour profond pour le hockey et sa carrière ont brillé.

Après le déménagement des Nordiques de Québec au Colorado en 1995, il était temps pour Bouchard d’entamer un nouveau chapitre. Des passages dans des équipes de la IHL et de la AHL l’ont amené à rejoindre la LHJMQ et les Remparts, en 2002.

Pour elle, la chance de travailler aux côtés de la prochaine génération de vedettes a été non seulement très enrichissante, mais elle a aussi offert à Bouchard une nouvelle perspective sur le rôle qu’elle occupe depuis des décennies. C’est aussi l’une des raisons pour lesquelles elle poursuit son aventure dans le monde du hockey.

Même s’il serait facile de se pencher sur le passé, elle a les yeux fixés sur l’avenir et sur la vague de femmes talentueuses qui continuent de déferler à tous les niveaux du hockey, pratiquement tous les jours.

Peu de gens connaissent le travail nécessaire pour faire tomber les barrières comme Nicole Bouchard. Et peu de gens pourraient être plus fiers du fait que l’égalité au sein du hockey est un sujet beaucoup plus important qu’il ne l’a jamais été.

Elle est l’une des nombreuses personnes qui souhaitent que la progression se poursuive, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de progrès nécessaire.