La LHJMQ Pour Tous | Lever le voile : Lepage veut plus de représentation au hockey

Pour les membres de la communauté LGBTQ+, annoncer leur orientation sexuelle, même à leur famille et à leurs amis proches, est une situation carrément effrayante que beaucoup d’entre nous ne pourrons jamais comprendre ou apprécier pleinement. À tout le moins, ceux de nous qui reçoivent ce genre de nouvelle peuvent offrir amour et soutien.

Mais ce sont les questions reliées à ce soutien, notamment les réactions des personnes qu’il côtoie dans sa vie professionnelle, qui ont poussé Guillaume Lepage à attendre aussi longtemps avant de partager cette partie de lui.

Lepage savait depuis qu’il est tout jeune qu’il voulait être journaliste. Plus précisément, il voulait couvrir le hockey. Ce rêve allait se réaliser puisqu’il a passé plusieurs années à la Presse Canadienne avant de passer à LNH.com, la version française du site web de la NHL, où il travaille depuis cinq ans.

Cependant, malgré les nombreux accomplissements qu’il a couverts publiquement durant sa carrière, une énorme partie de la vie de Lepage était encore un secret bien gardé.

Pour le journaliste, l’étape finale avant de faire son coming out s’est déroulée lorsque Luke Prokop, le défenseur étoile des Oil Kings d’Edmonton, a annoncé au monde entier, en juillet 2021, qu’il était gay. Le soutien qui a été démontré envers Prokop a poussé Lepage à révéler sa propre nouvelle à sa famille et à ses amis proches.

À partir de là, deux thèmes sont venus imprégner l’annonce encore assez privée de Lepage : le poids et l’attente. Il n’y a pas seulement le poids énorme qui a été enlevé de ses épaules en sachant qu’il avait maintenant un réseau de soutien sur lequel compter, mais aussi la question qu’il se pose encore parfois : « pourquoi ai-je attendu? ».

Bien sûr, chacun a son « bon moment » pour faire son coming out, un fait que Lepage comprend très clairement. Mais le facteur le plus important dans son attente avait pratiquement tout à voir avec une seule chose : le hockey. Il a fallu attendre une année de plus pour que Lepage, qui s’était rendu compte de son homosexualité une dizaine d’années plus tôt, fasse son annonce auprès du grand public sous la forme d’un article émouvant sur le site web de la LNH.

Je partage mon histoire dans le but qu’elle ait un impact dans la vie d’au moins une personne. Pour qu’elle fasse avancer la discussion dans le milieu sportif. La représentation importe, et j’en suis la preuve. Merci @lukeprokop_6. 🏳️‍🌈 #pride https://t.co/Be31W3zQhu — Guillaume Lepage (@GLepageLNH) June 13, 2022

Le raisonnement derrière la décision de Lepage est un autre exemple de ce que lui et beaucoup d’autres veulent voir amélioré dans le monde du hockey. Bien que l’égalité et la représentation soient des domaines dans lesquels le sport s’est amélioré ces derniers temps, il reste encore beaucoup de travail à faire. Et à travers ses expériences, Lepage espère en inspirer d’autres à être eux-mêmes sans crainte de représailles.

Le monde du hockey a encore beaucoup de chemin à faire. Il y aura toujours de mauvais jours pour accompagner les bons. Cependant, avec plus de personnes comme Guillaume Lepage et ceux qui le soutiennent dans cet espace, le chemin vers une expérience meilleure et plus sûre dans ce sport deviendra de plus en plus réaliste.