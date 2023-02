La LHJMQ Pour Tous | Le talent d’Isabelle Germain aussi impressionnant que son message

Nommez-le, Isabelle Germain l’a non seulement déjà fait, mais elle l’a bien fait.

L’amour du hockey (et le défi de faire ce qu’il fallait pour le pratiquer elle-même lorsqu’elle était toute petite) a joué un rôle déterminant dans son déménagement vers Halifax et l’Université Dalhousie. Germain était loin de se douter qu’après avoir patrouillé la ligne bleue dans les rangs universitaires, elle embarquerait dans un cheminement qui toucherait de nombreux aspects du hockey, tout en lui faisant vivre des hauts et des bas.

C’est au cours de ses études universitaires que Germain a rencontré par hasard Bill McLean, une personnalité sportive de Bell FibreOp TV, qui l’a convaincue de s’essayer en télédiffusion. Bien que la chance de faire ses débuts au micro en décrivant l’action de son ancienne formation de Dalhousie lui ait procuré un certain degré de confort, il était évident qu’elle possédait un talent naturel, pour ne pas dire un réel plaisir, en annonçant les matchs. Elle allait poursuivre avec Bell dès la fin de ses études, travaillant en étroite collaboration avec McLean.

Ce partenariat a pris fin soudainement et tragiquement en novembre 2015 lorsque McLean s’est enlevé la vie. Bouleversée, Germain a tout de même terminé la saison au micro avant de se retirer des ondes. La mort prématurée de McLean et les années qu’il a fallu à Germain avant d’exprimer l’angoisse qu’elle lui a causée lui ont permis, entre autres, de mieux comprendre les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de prendre conscience de la nécessité de rester en contact étroit avec ses amis et sa famille comme moyen de soutien.

Éventuellement, Germain a renoué avec le monde de la télédiffusion. Lorsque Kenzie Lalonde, une reporter d’Eastlink Community TV et du réseau TSN, lui a tendu la main, Isabelle Germain a renoué avec la vie devant la caméra. Cette fois, elle n’a jamais regardé en arrière.

Après avoir pris la relève de Lalonde en tant que principale annonceuse des matchs des Mooseheads d’Halifax sur Eastlink, sa passion pour le sport et son professionnalisme deviennent évidents à chaque mot. Ces facteurs sont tout aussi évidents dans l’une de ses autres tâches, celle de présentatrice principale des rencontres de la PWHPA.

Le travail de Germain derrière le micro ne se limite toutefois pas à décrire le jeu devant elle. Au cours de la dernière période des Fêtes, elle a pris place sur la plus grande scène du hockey junior à titre d’annonceuse maison pour tous les matchs du Championnat mondial junior 2023 de l’IIHF présentés à Halifax, un rôle qu’elle a assumé, sans surprise, en recevant de nombreuses critiques positives.

En dehors de ces projets, et alors que l’on pourrait croire que tout son temps est occupé, Germain trouve le moyen d’en faire plus. Sa feuille de route, de plus en plus impressionnante, comprend le poste de Chef d’équipe avec Hockey Nova Scotia et celui d’organisatrice clé de la Fondation Jill Saulnier, qui a recueilli l’an dernier pas moins de 60 000$ lors de son tournoi de golf et qui est en train de devenir un événement incontournable des étés dans les Maritimes.

À travers tout cela, Isabelle Germain se sert de sa voix et de ses expériences en tant que femme gaie qui œuvre dans le hockey masculin et féminin, à tous les niveaux et à tous les postes, pour exprimer ses opinions sur l’état du sport et sur ce que nous, en tant que communauté sportive, pourrions et devrions faire pour effacer les aspects négatifs qui continuent d’imprégner la culture du hockey.

Pour Germain, l’une des premières étapes est quelque chose qui, à première vue, devrait être la barrière la plus facile à franchir, mais qui demeure un défi incroyable : cesser de trouver des excuses. Selon elle, ce geste sera la clé qui déverrouillera une grande partie des inégalités et des situations dangereuses que le sport doit éliminer.

Isabelle Germain a beaucoup de choses à dire. Elle a aussi beaucoup à donner au sport. Donc, tant qu’elle s’engage à continuer à faire ces deux choses, le hockey et sa culture ne peuvent que s’améliorer.

Bill serait bien fier.

_