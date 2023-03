La LHJMQ Pour Tous | Le poids des mots de Katherine Harvey-Pinard

Katherine Harvey-Pinard est sans aucun doute l’une des vedettes montantes du journalisme sportif au Québec. Rigueur et passion représentent parfaitement celle qui contribue à la section des sports de La Presse depuis près de deux ans.

Grâce à ses rédactions pour quelques journaux locaux de la Rive-Sud de Montréal au fil des ans, la jeune femme originaire d’Arvida, au Saguenay, compte déjà beaucoup d’expérience dans le milieu.

Cependant, peu de gens savent que Katherine a également travaillé pour la LHJMQ. Elle a découpé et monté les récapitulatifs de centaines de matchs du circuit jusqu’en 2020, et s’est démarquée en offrant soir après soir des faits saillants de qualité aux fans de hockey junior québécois.

Aujourd’hui cependant, elle a peine à croire qu’elle réalise son rêve de couvrir les plus grandes équipes et les plus grands événements du milieu sportif de Montréal. Son ascension dans le monde du journalisme représente une progression naturelle pour une fille qui a grandi dans une famille où le sport occupait une grande place.

Après avoir elle-même pratiqué une vaste gamme de sports, Katherine s’est rendue compte que ce qui la passionne réellement, c’est de raconter des histoires humaines, qui peuvent toucher les gens au-delà des résultats sportifs.

Malgré sa courte expérience dans les ligues majeures du journalisme sportif, Katherine représente déjà, par son professionnalisme et son dévouement, un modèle pour tous ceux et celles qui voudraient un jour suivre dans ses traces.