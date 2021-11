La LHJMQ Pour Tous | L’ascension d’Andrée-Anne Barbeau au sommet du hockey

Demandez à Andrée-Anne Barbeau ce qui a précipité son amour pour les sports et le journalisme et elle ne trouvera peut-être pas de réponse. Parlez-lui davantage et l’amour de ces deux aspects de son travail devient évident.

Il en va de même pour l’appréciation qu’elle a envers ceux qui l’ont aidé à réussir dans un monde dominé par les hommes.

Depuis quelques années, Barbeau exerce son métier au niveau de la LNH, présentant d’abord les matchs des Canadiens de Montréal, puis ceux des Sénateurs d’Ottawa sur RDS. Pendant les neuf saisons qui ont mené à sa percée au sein de la meilleure ligue au monde, elle a été l’une des personnalités les plus connues à couvrir la LHJMQ, d’abord sur une chaîne locale à Chicoutimi, puis avec TVA Sports.

Tout comme les joueurs et les entraîneurs qu’elle couvrait, l’expérience de Barbeau lui a permis d’apprendre à la fois les nuances de la diffusion et la vie dans le monde du hockey.

Barbeau a fait face au même préjugé que la plupart des femmes qui occupent un emploi dans les médias du hockey ; elle devait prouver à certaines personnes qu’elle était là « pour les bonnes raisons ». Aussi injuste et, malheureusement, prédominante que soit cette mentalité dans les sphères du hockey, Barbeau a prouvé à tous les conspirationnistes qu’elle était l’une des meilleures dans l’industrie – homme ou femme – pour couvrir le hockey junior au cours des dernières années.

Avec un certain nombre d’incidents controversés émergeant au-delà de la portée de ceux dans le sport qui sont restés silencieux, parfois pendant des années, Barbeau est consciente du rôle qu’elle veut que les médias jouent afin de rendre le hockey plus sain et sauf pour tout le monde. Les problèmes ne peuvent être ignorés et la responsabilité de tous – joueurs, personnel, cadres et membres des médias – est essentielle. Elle espère que tout ce qui ne va pas dans le sport soit discuté avec une plus grande régularité afin de rendre le hockey encore meilleur en bout de ligne, à la fois sur et hors de la glace.

Pendant ce temps, Andrée-Anne Barbeau continue de vivre son rêve, saison après saison, sans jamais oublier son passage dans la LHJMQ, une période qui lui tient toujours à cœur.

C’est son mélange d’humilité, de passion et de détermination à atteindre le prochain niveau qui a fait d’elle un modèle pour les jeunes filles qui cherchent à trouver leur place dans le hockey, que ce soit avec un bâton ou un micro.