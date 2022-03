La LHJMQ Pour Tous | L’agent de joueurs Bayne Pettinger cherche à rendre le hockey plus inclusif

Bayne Pettinger pourrait écrire un livre sur son parcours dans le hockey. D’abord, en tant que Directeur des opérations hockey pendant une décennie avec Hockey Canada et, actuellement, en tant qu’agent de joueurs avec Creative Artists Agency.

Mais c’est le message qu’il diffuse en tant qu’homme ouvertement gay qui transcende tout ce qui précède en termes d’impact.

En grandissant à Victoria, en Colombie-Britannique, Pettinger faisait partie d’une longue tradition dans le milieu du hockey. Ses grands-oncles Gord et Eric ont joué dans la LNH à l’époque des Original Six, tandis que Matt, le frère de Bayne, a connu une carrière de dix saisons dans la Ligue nationale.

Bien que l’attrait vers le sport soit venu naturellement pour l’homme de 35 ans, Pettinger l’a fait en gardant son orientation sexuelle privée. Tout cela a changé en novembre 2020, lorsqu’il a décidé de sortir du placard lors d’une entrevue avec Pierre LeBrun de TSN, un pilier des médias du hockey.

Depuis, le soutien qu’a reçu Pettinger, qui avait fait son coming-out à sa famille dix ans plus tôt, a été abondant. Et c’est depuis que sa nouvelle a été rendue publique qu’il s’est consacré à utiliser sa voix pour devenir un agent de changement dans le monde du hockey.

Avec des puissants alliés comme Connor McDavid et Sidney Crosby, des amis de son époque avec Hockey Canada, ainsi que des clients actuels comme le défenseur des Oilers Tyson Barrie, Pettinger apporte une dynamique bien nécessaire au mouvement visant à offrir une place dans le sport aux personnes de toutes origines.

Récemment, Pettinger et d’autres personnes ont uni leurs forces à celles de l’ancien hockeyeur Brock McGillis pour former l’Alphabet Sports Collective, une organisation à but non lucratif qui s’efforce de créer un espace sécuritaire au sein du sport pour les membres de la communauté LGBTQ+.

Pour Pettinger, c’est l’occasion d’utiliser sa voix unique et son influence pour rendre un sport dans lequel il s’est toujours bien senti encore plus sain pour tout le monde.

Avec un message puissant et la capacité de l’amplifier auprès d’un large public, l’objectif final de Pettinger est simple : faire en sorte que les histoires sur les athlètes de toutes orientations sexuelles dans le sport ne soient plus une histoire du tout.

À ses yeux, le jour où cela deviendra un événement quotidien et non digne d’intérêt, sera un jour de fête.