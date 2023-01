La LHJMQ Pour Tous | Kevin Raphaël devient une force dans le hockey féminin

Depuis qu’il est tout jeune, Kevin Raphaël a compris une vérité simple concernant les personnes qui grandissent dans la région de Montréal : pour beaucoup, le hockey est une passion.

Tout en apprenant à apprécier les habiletés et la grâce des plus grandes vedettes de la LNH, Kevin s’est également intéressé aux meilleures femmes de ce sport. C’est une combinaison de sa personnalité extravertie – celle qui a fait de lui une figure célèbre dans le monde du sport et des médias québécois – et d’un désir de mettre de l’avant le hockey féminin en général qui l’a conduit à agir.

Avec le démantèlement de la PWHL et de sa franchise de Montréal, les Canadiennes, en 2019, un vide énorme a été créé dans le monde naissant du hockey professionnel féminin. Alors que des personnes se rencontraient et des situations se formaient à l’arrière-scène, Kevin a sauté à pieds joints dans la mêlée avec son groupe de soutien et, littéralement, une feuille de papier vierge.

C’est à partir de ce point de départ que le club de la Force de Montréal de la Premier Hockey Federation est né à l’été 2022. Raphaël, qui agit à titre de Président de l’équipe, ne veut pas seulement mettre en valeur les joueuses qui portent l’uniforme de la Force. Il veut s’assurer que toutes les personnes associées à l’organisation partagent les valeurs et la meilleure version d’elles-mêmes qui assureront le succès de tous.

En faisant ressortir le meilleur de ceux qui l’entourent, sans oublier le meilleur de lui-même, Raphaël a fait en sorte que le prochain chapitre du hockey professionnel féminin à Montréal démarre sur les chapeaux de roue. Les demandes de marchandises de la Force ont déjà dépassé les attentes. L’équipe travaille afin de se retrouver au premier plan de la scène sportive montréalaise.

Et, même si sa prédiction d’une saison inaugurale sans défaite ne s’est pas réalisée, force est d’admettre que le succès de l’organisation jusqu’ici laisse croire que la PHF et le hockey féminin en général sont de plus en plus importants.

