La LHJMQ Pour Tous | Katerine Aubry-Hébert brise des barrières

Le recrutement est une profession qui demande du temps, de l’intuition et de l’intelligence. Depuis sa création, c’est également un domaine qui a pratiquement été exclusif aux hommes blancs d’un certain âge.

Cette tendance est enfin en train de s’inverser grâce, en grande partie, à une nouvelle génération de femmes qui percent enfin dans divers aspects du sport. Katerine Aubry-Hébert fait partie de celles qui sont à l’avant-garde de ce mouvement et qui changent le hockey pour le mieux.

Partisane et joueuse de ce sport depuis son plus jeune âge, Aubry-Hébert a d’abord rejoint la famille de la LHJMQ en tant que Coordinatrice des opérations hockey en 2014. Cet aperçu dans les coulisses de certains des événements les plus en vue de la Ligue a approfondi encore plus l’amour d’Aubry-Hébert pour le hockey.

Après son départ de ce rôle en 2018, Aubry-Hébert a apporté sa perspicacité et son désir d’améliorer le sport pour toutes les femmes et les filles à Hockey Québec, où elle occupe toujours le poste de Coordonnatrice du développement du hockey féminin.

L’un des éléments clés de ce poste est le recrutement et la rétention des jeunes athlètes à travers la province, en leur donnant un bon début dans le sport et en favorisant un environnement sécuritaire pendant qu’elles développent leurs compétences.

Son retour dans la LHJMQ l’été dernier en tant que membre du personnel du Centre de soutien au recrutement (CSR) n’est qu’un autre échelon de l’échelle qu’Aubry-Hébert a gravi avec succès.

Plus que les rôles qu’elle a occupés dans le hockey, c’est le respect qu’elle a gagné au sein de ses collègues, ainsi que sa détermination à rendre le sport plus inclusif pour tous, qui la place parmi les influenceuses les plus positives de ce sport.

Alors que les barrières continuent d’être brisées à tous les postes et à tous les niveaux du hockey, il y a fort à parier que Katerine Aubry-Hébert restera l’une des personnes jouant un rôle crucial pour que les femmes prennent la place qui leur revient dans ce sport.