La LHJMQ Pour Tous | John Paris Jr est toujours un innovateur

En grandissant à Windsor, en Nouvelle-Écosse, John Paris Jr était considéré comme l’un des meilleurs joueurs de hockey de la province. Aujourd’hui, à 76 ans, Paris est installé au Texas, où il se consacre principalement au monde de la psychologie du sport.

Depuis ses débuts jusqu’à aujourd’hui, un certain nombre de principes directeurs ont permis à M. Paris, l’une des personnes de couleur les plus remarquables de l’histoire du sport, de se mériter beaucoup de respect, tant au sein du monde du hockey qu’à l’extérieur.

Du haut de ses 5’5″, Paris était petit mais très puissant sur ses patins dans les années 1960, attirant même l’attention d’un grand spécialiste du hockey, Scotty Bowman, alors recruteur pour les Canadiens de Montréal. Après avoir déménagé au Québec, Paris est devenu un nom très populaire dans les sphères du hockey de la province, jusqu’à ce que la maladie le force à prendre une retraite prématurée de sa carrière de joueur.

À la fin des années 60, une invitation pour devenir entraîneur lui est offerte. Avec le soutien de personnalités telles que Toe Blake, Jean Beliveau et Sam Pollack, Paris a fait le grand saut à une époque où il n’y avait pratiquement aucun autre non-blanc derrière le banc. Son charisme, sa personnalité et son ingéniosité feront de lui un pilier dans le monde des entraîneurs pour les décennies à venir.

Deux des moments les plus marquants de sa carrière d’entraîneur sont survenus à la fin des années 1980. Le premier a eu lieu en 1987, lorsqu’il a fait la une des journaux en devenant entraîneur-chef des Riverains du Richelieu, au niveau M18 AAA. Paris a guidé son club en faisant ce qu’il savait le mieux faire : se concentrer sur ce que l’adversaire ne faisait pas plutôt que sur ce qu’il faisait. En adoptant des pratiques telles que l’utilisation à temps plein d’un entraîneur des gardiens de but – du jamais vu au niveau M18 à l’époque – ainsi qu’en engageant des patineurs artistiques et des danseurs spécialisés en ballet/jazz pour augmenter la puissance et la dextérité de ses joueurs, Paris s’est assuré que son club était préparé d’une manière que ses adversaires ne pouvaient s’imaginer. L’entraîneur se retrouverait à nouveau à la une des journaux en toute fin de campagne, cette fois après que les Riverains aient soulevé la Coupe Air Canada en tant que champions nationaux.

L’année suivante, Paris a marqué l’histoire une fois de plus. En prenant place derrière le banc des Draveurs de Trois-Rivières, le 18 septembre 1987, il est devenu la première personne de couleur à participer à un match en tant qu’entraîneur-chef dans l’histoire de la LHJMQ. Il poursuivrait son parcours comme entraîneur de la LHJMQ à Granby et puis à Saint-Jean d’où, au milieu de la saison 1993-1994, il passe aux Knights d’Atlanta de la Ligue internationale de hockey, devenant ainsi le premier Afro-Canadien à obtenir le titre d’entraîneur-chef dans les rangs professionnels. Comme ce fut le cas avec les Riverains sept ans plus tôt, Paris et sa formation de l’IHL allaient goûter à la victoire puisque les Knights ont remporté les séries éliminatoires pour mettre la main sur la Coupe Turner.

Aujourd’hui, Paris se concentre davantage sur la psychologie du sport. Il est souvent sollicité par des agents du monde du hockey qui lui demandent de parler en tête-à-tête avec leurs clients en cas de besoin. Comme il l’a démontré au cours des six dernières décennies, les vastes connaissances et l’originalité de Paris contribuent généralement au succès des athlètes d’aujourd’hui.

Il ne ménage pas non plus ses efforts pour remercier la LHJMQ et la communauté du hockey québécois de l’avoir accueilli à bras ouverts à une époque où de telles pratiques étaient beaucoup moins répandues qu’aujourd’hui. En particulier, Paris parle en termes élogieux du commissaire sortant Gilles Courteau, alors dans ses premiers jours comme président de la Ligue, pour le respect dont il lui a fait preuve et pour l’avoir traité comme n’importe quel autre entraîneur.

La solide boussole morale de Paris et sa vision astucieuse de ce qu’est et peut être le sport font de lui non seulement un membre respecté du monde du hockey, mais aussi, aux yeux de certaines entités comme Hockey Nova Scotia, un candidat digne d’être intronisé au Temple de la renommée du hockey.

C’est un sujet sur lequel Paris ne souhaite pas élaborer. Toutefois, c’est un honneur qui susciterait une immense fierté chez l’homme qui a consacré toute sa vie à ce sport.

