La LHJMQ Pour Tous | Isabelle Ethier, une femme d’hockey pas comme les autres!

Le défi d’élargir le monde du hockey en termes de diversité, d’inclusion et d’équité exige de nouvelles voix et de nouveaux points de vue qui plaisent à un large public de personnes qui essaient de trouver leur voie dans ce sport.

À cette fin, Isabelle Ethier a fait un travail phénoménal, en peu de temps, pour créer un changement positif et faire entendre davantage de ces voix.

En 2020, Ethier a créé une nouvelle plateforme, Femme d’Hockey, afin de mettre en lumière les femmes qui font la différence dans ce sport, tout en abordant des sujets qui ont un réel impact sur les personnes qui y sont étroitement associées.

Toutefois, c’est la capacité d’aborder une série de sujets plus diversifiés qui distingue Femme d’Hockey de bon nombre de ses contemporains. En se concentrant sur les familles et les officiels du hockey plutôt qu’uniquement sur les joueurs et les entraîneurs, sans oublier d’aborder des sujets tels que la nutrition et la santé mentale, on obtient un produit bien équilibré que les gens du monde du hockey peuvent emporter avec eux et appliquer à leur vie en dehors de l’aréna.

Ce qui rend l’incursion d’Ethier dans le monde du hockey d’autant plus intéressante, c’est son parcours. Bien qu’elle ait grandi autour du sport (son frère était joueur et son père entraîneur) et qu’elle ait toujours eu de l’affection envers ce dernier, Isabelle n’a elle-même jamais joué. C’est son expérience dans le monde des affaires qui l’a menée à d’abord travailler avec la Ligue de développement du hockey M18 AAA du Québec dans un rôle de marketing, puis à la création de sa propre plateforme. Isabelle Ethier n’hésite pas à souligner que ses expériences dans les deux rôles se complètent, ce qui lui permet d’exceller sur les deux fronts.

Cela lui a également permis de devenir une partenaire de travail des Remparts de Québec. En mars prochain, elle prévoit organiser une Journée de la femme avec l’organisation pour la deuxième année consécutive, au cours de laquelle les femmes qui ont réussi dans le sport seront mises en valeur durant une rencontre de la LHJMQ.

Quant à l’objectif final de Femme d’Hockey? C’est une question vraiment ouverte. Alors que la promotion de l’égalité et l’amélioration de l’attrait général du hockey demeurent une priorité, les moyens d’atteindre ces objectifs en constante évolution garantissent qu’Ethier et son initiative demeureront un élément crucial du paysage de ce sport pendant longtemps.

Pour plus d’informations, visitez le www.femme.hockey et écoutez le podcast Femme d’Hockey, disponible sur une variété de plateformes vidéo et audio, dont YouTube, Apple, Spotify et Google Play.

