La LHJMQ pour tous | Ève Gascon ; faire des vagues et des arrêts

Lorsqu’Ève Gascon a sauté sur la patinoire en tant que membre des Olympiques de Gatineau lors du camp d’entraînement de l’équipe en août, elle ne représentait que la sixième femme à accomplir l’exploit dans la LHJMQ. Lorsqu’elle a quitté à la fin de la pré-saison, la gardienne de but avait non seulement ajouté un autre chapitre à son histoire dans le hockey, mais également une preuve supplémentaire que sa réputation en tant que l’une des meilleures jeunes athlètes que le sport a à offrir est bien méritée.

Gascon a grandi dans et autour du hockey masculin, en partie à cause du manque d’accès aux ligues et aux équipes réservées aux femmes à l’époque. Être la sœur cadette de deux frères mordus de hockey n’a certainement pas fait de mal non plus. Ces jours à être la cible préférée de ses frères lui ont bien servis, comme en témoigne son solide passage avec le Collège Esther-Blondin dans les rangs AAA des moins de 18 ans. Ignorée à deux reprises au Repêchage de la LHJMQ, ce sont les habiletés de Gascon qui ont attiré l’attention de l’entraîneur-chef des Olympiques Louis Robitaille et de son personnel, qui lui ont envoyé une invitation au camp d’entraînement.

C’est une triste réalité, mais ce qui devait être universellement considéré comme un brillant exemple d’inclusion, motivé par une qualité de jeu supérieure, a été considéré par certains comme rien de plus qu’un coup de publicité. C’est un sentiment rejeté par Robitaille et ignoré par Gascon elle-même. Cela ne vient pas expliquer non plus la décision des Olympiques de la rappeler au début de la saison régulière alors que Rémi Poirier était brièvement hors service, faisant d’elle seulement la troisième joueuse à apparaître sur la feuille de pointage d’un match de saison régulière de la LHJMQ. Tout ce que Gascon a accompli est le fruit du mérite obtenu par des résultats et un formidable réseau de soutien.

L’une de ces principales sources de soutien est, en fait, la dernière jeune femme à avoir disputé un match de junior majeur. Charline Labonté a passé la campagne 1999-2000 avec le Titan d’Acadie-Bathurst. Plusieurs championnats, des médailles olympiques et d’innombrables souvenirs plus tard, l’une des activités actuelles de Labonté consiste à faire de Gascon l’un des prochains grands noms à traverser la scène du hockey féminin.

Pratiquant maintenant son sport dans les rangs collégiaux au sein de l’équipe masculine du Collège St-Laurent, Gascon n’a que des souvenirs positifs de son expérience dans le circuit Courteau. Mais elle a aussi quelques missions importantes devant elle. L’une l’attend aux États-Unis, où elle devrait entrer à l’Université du Minnesota-Duluth dès l’automne prochain. L’autre est de promouvoir les nombreuses hockeyeuses de talent qui ont élevé la qualité de jeu tout en encourageant la prochaine vague de joueuses étoiles à faire leurs premiers pas vers une aventure enrichissante sur glace.

Car juste parce que Gascon a commencé à écrire un chapitre historique, elle demeure parfaitement consciente des nombreuses histoires encore à raconter.