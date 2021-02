La LHJMQ Pour Tous | Entrevue avec Brock McGillis

Le travail de Brock McGillis pour créer un éveil dans le monde du hockey est vital.

À mesure que le temps passe et que la demande d’éradiquer la suppression de la communauté LGBTQ+ devient prononcée, le hockey a également commencé à redoubler d’efforts pour abattre les barrières qui existaient dans le sport en matière de sexualité.

Bien que de nombreuses personnes aient pris la cause de ceux qui ont été lésés, méprisés ou forcés de garder le silence, Brock McGillis offre une perspective unique parmi ses pairs. Et c’est à travers cette perspective qu’il vise à changer le sport pour le mieux.

Après une carrière qui l’a vu prendre la glace aux niveaux junior, professionnel et universitaire, sans parler comme entraîneur de gardiens de but aux niveaux mineur et junior, McGillis a fait la une des journaux en 2016 en devenant le premier joueur de hockey professionnel à admettre ouvertement qu’il était homosexuel. Depuis ce temps, l’ancien gardien de but originaire de Sudbury, en Ontario, a transporté son désir d’aider le sport jusqu’aux vestiaires et aux salles de conférence afin de militer pour la communauté LGBTQ+.

Que ce soit via des discussions en tête-à-tête avec diverses équipes et ligues, des apparitions à la télévision, ou une forte présence sur les réseaux sociaux, il en a fait sa mission d’éliminer les barrières et de promouvoir l’égalité à la fois au hockey et dans la société en général.

En tant qu’homme gay qui est également un ancien joueur, peu de gens connaissent l’impact que le langage et les actions qui empêchent un environnement inclusif peuvent avoir sur une équipe comme McGillis. Aux niveaux midget et junior, où le développement sur et hors de la glace est d’une importance accrue, l’homme de 37 ans travaille fort pour faire des percées afin de fournir un meilleur environnement au sein des équipes qui font appel à lui.

Ce message est particulièrement critique au niveau junior majeur étant donné sa position d’influence et de prestige à travers le pays. Parfois, pour diverses raisons, il a été difficile pour McGIllis de tracer les chemins qu’il cherche à construire. Dans la LHJMQ, son travail jusqu’à présent ne s’étend qu’à l’organisation des Sea Dogs de Saint John. Cependant, c’est son espoir – sans parler du désir de la ligue elle-même – de bâtir une relation conçue pour créer un environnement plus sain dans les organisations du circuit.

Les mots peuvent être un outil puissant ; ils peuvent guérir ou blesser avec une certaine facilité. En utilisant ses propres mots pour éliminer ces offenses et remplacer ces sentiments par de l’inclusivité et de la sensibilisation, la quête de Brock McGIllis n’est pas seulement noble, mais se doit d’être acceptée.

Bien que ses expériences au sein des communautés de hockey et LGBTQ+ le distinguent des autres, c’est la passion et la volonté de McGillis de corriger la situation actuelle qui le rendent à la fois spécial et vital dans le hockey d’aujourd’hui.

_

Voici notre entretien (disponible en anglais seulement) avec Brock McGillis :