La LHJMQ Pour Tous | Elizabeth Mantha est prête à répondre à l’appel

Lorsqu’on est issu d’une lignée de hockey aussi riche que celle d’Elizabeth Mantha – son frère, son grand-père et ses trois grands oncles ont tous joué dans la LNH – sauter sur la glace est une seconde nature.

Mais ce sont les premières expériences qu’elle vit présentement qui la distinguent vraiment.

En grandissant dans la région de Montréal, Mantha est tombée amoureuse de ce sport. Elle s’est dirigée vers un poste à la ligne bleue, où elle a passé trois saisons tout en poursuivant ses études à l’Université de Montréal. En un rien de temps, la jeune femme de 31 ans s’est retrouvée à revêtir un chandail rayé et à apprendre les rouages du monde exigeant de l’arbitrage.

De nos jours, devenir arbitre ou juge de lignes est une tâche ardue pour n’importe qui, peu importe le sexe. La concentration et un comportement bien équilibré sont des éléments clés pour ceux dont le travail est constamment jugé par les spectateurs. Il se trouve que Mantha a été doté d’une abondance de ces deux qualités.

Un autre trait de caractère dont Mantha a rapidement fait preuve est sa capacité naturelle à gérer les matchs auxquels elle prenait part. Avec le temps, le soutien qu’elle a reçu est devenu plus important, les missions plus stimulantes et les possibilités d’avancement plus nombreuses.

L’un des points culminants de la jeune carrière de Mantha a eu lieu en octobre dernier, lorsqu’elle est devenue la première femme à arbitrer un match de la LAH. Elle poursuivra sur cette lancée en devenant la première femme à arbitrer un match de la LHJMQ ce samedi, le 26 février.

Bien sûr, elle a d’abord dû rentrer de Pékin, en Chine, où elle faisait partie du personnel chargé d’arbitrer les matchs du tournoi de hockey féminin des Jeux olympiques d’hiver de cette année.

Au cours de cette ascension rapide et historique, Mantha est restée incroyablement humble. Elle se réjouit de son rôle de modèle à suivre, non seulement pour les filles et les femmes de tous âges qui cherchent à se faire une place dans ce sport, mais aussi pour celles qui aspirent à un environnement plus sain et plus ouvert dans un sport qui, malheureusement, continue à se battre à cet égard.

Malgré tous les accomplissements mondialement connus de Mantha ces derniers temps, son entrée dans la famille de la LHJMQ est particulièrement spéciale. Près de huit ans après avoir vu son frère Anthony terminer une carrière junior magistrale en remportant la Coupe du Président avec les Foreurs de Val-d’Or, Elizabeth est impatiente de montrer ses talents à ces mêmes partisans.

Il va sans dire que la fraternité du circuit Courteau est aussi impatiente d’accueillir Mantha qu’elle l’est de franchir une autre barrière.