La LHJMQ nomme un nouveau Coordonnateur des Thérapeutes

Après 22 saison auprès du circuit, le Coordonnateur des thérapeutes Philippe Fait a annoncé qu’il quittait ses fonctions au sein de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. C’est Étienne Fallu qui prendra désormais le flambeau comme Coordonnateur des thérapeutes du circuit.

Philippe Fait a travaillé comme thérapeute sportif avec différentes équipes de la LHJMQ dès le tournant des années 2000. Au cours de la saison 2006-2007, il est nommé Coordonnateur des thérapeutes sportifs de la LHJMQ, poste qu’il a occupé jusqu’en mai dernier.

Sa collaboration avec le circuit Cecchini a mené à d’immenses progrès en termes d’interventions des thérapeutes. Ces échanges ont permis d’ajouter de nouvelles pratiques et initiatives au fil des ans, ainsi qu’un suivi plus rigoureux afin d’assurer un fonctionnement optimal de la prévention et du traitement des blessures.

Pierre Leduc, Directeur des opérations hockey de la LHJMQ, applaudit ces progrès, notant que les pratiques que la ligue a mises en œuvre avec l’aide de Philippe se démarquent considérablement de la norme.

Grâce à son expertise dans le domaine de la recherche sur les commotions cérébrales, Philippe a été un atout supplémentaire pour la ligue, partageant ses connaissances de toutes les innovations apportées au protocole de retour au jeu au niveau international.

Le Bureau du Commissaire ainsi que les thérapeutes qui ont travaillé avec Phil au cours des années tiennent à le remercier pour son dévouement et son engagement, qui ont permis à la ligue de demeurer un exemple à suivre. La LHJMQ souhaite la meilleure des chances à Philippe dans ses projets futurs.

Retour aux sources pour Étienne Fallu

Tel que mentionné ci-haut, c’est Étienne Fallu qui agira à titre de Coordonnateur des thérapeutes de la LHJMQ à compter d’aujourd’hui. Étienne a déjà occupé ce poste pendant deux saisons, soit de 2004 à 2006, et a travaillé avec trois équipes du circuit entre 2001 et 2016. Il a notamment été en poste pendant quatre ans avec le Titan d’Acadie-Bathurst, deux saisons avec les Sea Dogs de Saint John et trois autres années avec les Tigres de Victoriaville. Il s’est ensuite joint au programme de hockey des Patriotes de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR).

Thérapeute accrédité depuis 2001, Étienne a été d’office avec l’UQTR de 2016 à 2022. Depuis, son rôle se concentre désormais sur le travail avec les stagiaires en thérapie du sport de cette même université.

« Étienne est une personne très respectée, organisée et professionnelle. La LHJMQ est fière d’avoir l’occasion de le réintégrer dans l’organisation », a affirmé Pierre Leduc. « Il a laissé sa propre marque dans le domaine et il servira sans aucun doute de phare pour les thérapeutes qui travaillent avec les équipes de la LHJMQ. Étienne demeurera un mentor principal pour ceux qui commencent leur carrière dans le domaine de la thérapie du sport ».

La LHJMQ profite de l’occasion pour souhaiter la bienvenue à Étienne et lui offrir ses meilleurs vœux de succès.