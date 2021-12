La LHJMQ met ses activités sur pause jusqu’au 7 janvier 2022

La Ligue de hockey junior majeur du Québec annonce mettre les activités de la ligue sur pause jusqu’au 7 janvier 2022 à la lumière de la récente montée des cas de COVID-19 dans l’Est du Canada.

La sécurité et la santé des joueurs et du personnel demeurent notre plus grande priorité. Ainsi, devant la sévérité de la situation liée au variant Omicron, il était approprié de demeurer prudent et d’allonger la pause des Fêtes.

Les joueurs se rapporteront à leur formation le 3 janvier 2022. Le circuit travaille à l’heure actuelle sur une mise à jour de son protocole, qui inclut notamment des tests préventifs pour les joueurs et le personnel à leur retour dans l’environnement de l’équipe.

Le circuit reprendra son calendrier de saison régulière le vendredi 7 janvier.

Les parties reportées seront ajoutées au calendrier à une date ultérieure.