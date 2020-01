La LHJMQ, l’AQPS et l’ACSM font équipe pour sensibiliser les gens à la santé mentale

Sherbrooke, QC – La Ligue de hockey junior majeur du Québec, l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) et l’Association québécoise de prévention du suicide (AQPS) s’associent pour sensibiliser les gens à l’importance de la santé mentale

Les matchs promotionnels organisés par les équipes de la LHJMQ proposeront notamment :

• Un kiosque animé par l’AQPS/le CPS/l’ACSM qui permettra aux partisans de se renseigner sur la santé mentale

• Des vidéos de joueurs de la LHJMQ discutant de l’importance de la santé mentale.

• Des annonces publiques sur la santé mentale.

Cette campagne de sensibilisation fait partie de l’engagement continu de la LHJMQ, de l’Association canadienne pour la santé mentale et de l’Association québécoise de prévention du suicide à mettre en œuvre le programme Parlons-en. Parlons-en fournit aux joueurs du soutien en santé mentale et sensibilise les gens à la santé mentale et à la prévention du suicide au sein des collectivités de l’ensemble de la LHJMQ.

Une composante essentielle du programme Parlons-en consiste à informer les joueurs au sujet de la santé mentale et de la prévention du suicide. Chaque équipe a reçu une formation en santé mentale particulièrement axée sur la prévention du suicide. Chaque équipe est également liée à un intervenant en santé mentale, qui fournit un soutien et des ressources en santé mentale aux personnes qui en ont besoin.

« L’association avec ACSM et l’AQPS est capitale pour la ligue, ses 18 équipes et ses joueurs », a souligné le commissaire de la LHJMQ, Gilles Courteau. « Même s’ils sont privilégiés de jouer au hockey à un haut niveau, les joueurs de la LHJMQ sont confrontés à des épreuves dans leur vie quotidienne. Le programme Parlons-en! les aide à reconnaître des problèmes de santé mental, mais également encourager les joueurs à parler ouvertement de leurs problèmes et de l’adversité qu’ils vivent ».

« L’ACSM salue l’engagement de la Ligue et de ses équipes en matière de promotion de la santé mentale. En participant au programme Parlons-en, ils contribuent à sensibiliser et à outiller les athlètes et leur entourage au sujet de la santé mentale et à les encourager à en parler ouvertement. Car la santé mentale concerne tout le monde », a déclaré Geneviève Fecteau, directrice générale de l’ACSM Division du Québec et Filiale de Montréal.