La LHJMQ lance sa campagne de recrutement pour trouver son prochain Commissaire

La Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), accompagnée de professionnels de la firme MNP, lance aujourd’hui sa campagne de recrutement pour trouver la personne qui succédera à Gilles Courteau au poste de commissaire de la Ligue. Les candidates et candidats intéressés sont invités à visiter la page de l’offre d’emploi pour en savoir plus sur les exigences du poste.

Un processus structuré et rigoureux

Le dépôt des candidatures est l’une des nombreuses étapes de ce processus. Le comité de sélection sera présidé par monsieur Richard Létourneau, actuel président de l’Assemblée des membres de la LHJMQ. L’objectif de la LHJMQ est que la personne qui prendra la relève de M. Courteau soit en poste le 1er juin 2023.

Rappelons que le lancement de cette campagne de recrutement fait suite à l’annonce du commissaire Gilles Courteau, le 16 décembre dernier, qui confirmait sa retraite après 47 ans au sein de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, dont 37 ans à titre de commissaire.

Passer le flambeau et continuer de briller

Monsieur Courteau demeura en poste pour les six premiers mois de l’année financière 2023-2024, avant de transmettre la flamme à son successeur, qu’il épaulera dans ses nouvelles fonctions jusqu’au 31 mai 2024.

« Je suis très fier de l’évolution de la Ligue et de la place qu’elle s’est taillée au fil des ans. Tout cela a été rendu possible grâce au travail d’équipe et à l’engagement de chacun. C’est d’ailleurs pour cette raison que j’ai choisi de demeurer en poste et d’appuyer mon successeur pendant la période de transition. C’est en faisant équipe, en travaillant ensemble, que le flambeau pourra continuer de briller », a déclaré Gilles Courteau.

« Gilles Courteau a résolument mis une empreinte positive et durable sur la Ligue. Ses réalisations sont nombreuses et, grâce à son leadership, à sa vision et à la façon dont il incarne au quotidien le travail d’équipe, il a contribué à accroître le prestige et la crédibilité de la Ligue », a pour sa part indiqué Richard Létourneau. « Ses conseils dans le cadre du processus de recrutement, jumelés à l’accompagnement qu’il offrira à la personne qui le succédera, contribueront au succès de la relève aux fonctions de commissaire. »