La LHJMQ donne 50 410$ au Fonds Guy Lafleur

La Ligue de hockey junior majeur du Québec et ses équipes ont contribué aujourd’hui à la hauteur de 50 410$ au Fonds Guy Lafleur, une campagne de financement dédiée à la recherche sur le cancer. Guy Lafleur a décidé d’endosser la Fondation du CHUM à titre d’ambassadeur alors qu’il reçoit des traitements dans cet établissement. L’argent amassé servira au département d’oncologie du CHUM.

« Guy continue d’être un ambassadeur hors pair pour la LHJMQ et c’est pourquoi nous l’appuyons dans cette cause et dans sa bataille », a mentionné le Commissaire Gilles Courteau. « Il a largement contribué à l’essor de la LHJMQ. Au cours de nos célébrations du 50e anniversaire, il a été élu le meilleur joueur de l’histoire du circuit, devant des joueurs d’exception comme Mario Lemieux et Sidney Crosby. Ce don nous permet également de redonner à la communauté tout en supportant Guy et toutes les autres personnes dans leur lutte contre le cancer ».

La Ligue et ses 18 équipes ont fait ce don symbolique de 50 410$ au Fonds Guy Lafleur. Le « 4 » représente le numéro de Lafleur lorsqu’il a évolué avec les Remparts de Québec entre 1969 et 1971. Le « 10 » représente le numéro qu’il a rendu si populaire lors de sa carrière dans la Ligue nationale de hockey.