La LHJMQ dévoile son calendrier de la finale du Trophée Gilles-Courteau 2023

La Ligue de hockey junior majeur du Québec a annoncé l’horaire de la convoitée finale de championnat du Trophée Gilles-Courteau 2023. Les Mooseheads d’Halifax (no. 2) ont gagné leur place en six parties de demi-finale à la suite d’un retour fulgurant dans leur confrontation face au Phœnix de Sherbrooke. Ils affronteront maintenant les Remparts de Québec (no. 1), qui ont dominé la saison régulière et balayé leur affrontement de demi-finale contre les Olympiques de Gatineau.

La série finale sera un événement couru par les partisans de hockey, alors que les deux meilleures formations de la saison régulière croiseront le fer pour mettre la main sur le convoité et nouvellement renommé Trophée Gilles-Courteau. Toutes les parties de la finale de la LHJMQ seront produites par le Réseau des Sports (RDS). Pour les téléspectateurs anglophones, TSN présentera les parties de la finale à partir du troisième match, alors que Eastlink Community TV diffusera les parties 1 et 2.

Voici l’horaire complet de la finale de championnat du Trophée Gilles-Courteau:

Partie 1: Vendredi 12 mai à 19h00 HE au Centre Vidéotron

Partie 2: Samedi 13 mai à 19h00 HE au Centre Vidéotron

Partie 3: Mardi 16 mai à 19h00 HE (20h00 HA) au Centre Scotiabank

Partie 4: Mercredi 17 mai à 19h00 HE (20h00 HA) au Centre Scotiabank

* Partie 5: Vendredi 19 mai à 19h00 HE au Centre Vidéotron

* Partie 6: Dimanche 21 mai au Centre Scotiabank – heure à confirmer

* Partie 7: Lundi 22 mai au Centre Vidéotron – heure à confirmer

(* si nécessaire)