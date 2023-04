La LHJMQ dévoile sa Recrue défensive de l’année de 2022-2023

La Ligue de hockey junior majeur du Québec a poursuivi son Gala des Rondelles d’Or de 2023 en remettant aujourd’hui le Trophée Raymond-Lagacé.

Ce prix a été décerné pour la première fois en 1981 et souligne l’excellence de la Recrue défensive de l’année. Plusieurs défenseurs et gardiens étoiles ont mérité cet honneur au fil des années, dont Philippe Boucher, Samuel Girard et Ondrej Pavelec.

Le vainqueur du Trophée Raymond-Lagacé de la saison 2022-2023 est le défenseur des Islanders de Charlottetown, Marcus Kearsey . Le jeune homme de 17 ans originaire de Deer Lake, à Terre-Neuve, a terminé sa première saison dans la LHJMQ avec une récolte de six buts et 23 mentions d’aide en 68 matchs.

Choix de deuxième ronde, 32e au total, lors de la plus récente Séance de sélection de la LHJMQ présentée par Fenplast, Kearsey n’a pas perdu de temps pour démontrer son efficacité dans la Ligue. L’entraineur-chef des Islanders, Jim Hulton, a utilisé son jeune défenseur fréquemment, et dans toutes les situations de jeu, dès sa première saison.

Malgré le fait que les Islanders ont marqué le moins de buts dans le circuit cette année, la production de Kearsey lui a tout de même permis de terminer au deuxième rang des pointeurs parmi les défenseurs de sa formation. Il a également terminé deuxième au total chez les Islanders avec huit passes en avantage numérique.

Nommés de 2022-2023 : Gabriel D’Aigle (Tigres de Victoriaville), Jacob Steinman (Wildcats de Moncton)