La LHJMQ dévoile le guide média 2020-2021

L’édition 2020-21 du guide média de la Ligue de hockey junior majeur du Québec est désormais disponible.

Il s’agit de la 23e édition de ce guide qui est bâti par le statisticien-en-chef de la LHJMQ, Denis Demers, avec l’aide de ses collaborateurs. Le guide contient 361 pages et se veut comme une excellente référence pour suivre vos joueurs et vos équipes préférés.

Il contient notamment la liste des joueurs, gardiens et entraineurs actifs, en plus d’une quantité phénoménale de statistiques historiques, de récipiendaires de trophées ainsi que des équipes d’étoiles.

La page couverture met en vedette le potentiel premier choix de l’encan 2020 de la LNH, Alexis Lafrenière, qui a joué les trois dernières campagnes avec l’Océanic de Rimouski. Originaire de Saint-Eustache, il a également représenté la LHJMQ sur la scène internationale en 2020, remportant la médaille d’or et le titre de joueur par excellence du tournoi au Championnat mondial de hockey junior de l’IIHF.

Le guide média fait également état de grands anniversaires, notamment les conquêtes historiques de la Coupe Memorial par les Remparts de Québec en 1971 (50 ans) ainsi que des Prédateurs de Granby en 1996 (25 ans). Les partisans peuvent également avoir un éventail des joueurs étoiles de nos 18 franchises.

Finalement, la section record a été mise à jour pour souligner la carrière exceptionnelle de Matthew Welsh, qui détient le record pour le plus de minutes disputées pour un gardien de but dans l’histoire de la LHJMQ.

Des centaines d’hyperliens vous amèneront dans l’écosystème de la LHJMQ, vous donnant l’occasion d’en apprendre plus sur les joueurs et les gardiens de but.

Vous pouvez télécharger le guide dès maintenant en cliquant sur l’image ci-dessous.