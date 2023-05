La LHJMQ dévoile le calendrier de la saison régulière 2023-2024

Alors que les Remparts de Québec voguent vers la Finale de la Coupe Memorial 2023, la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) a dévoilé son calendrier de la saison régulière 2023-2024, une saison qui s’annonce remplie d’action pour les partisans de hockey du Québec et des Maritimes. La campagne de 612 parties s’amorcera le vendredi 22 septembre 2023, alors que 14 équipes sauteront sur la patinoire pour la soirée d’ouverture.

Le Bureau du commissaire a concocté un horaire sur mesure afin que la grande majorité des parties soit jouée les fins de semaine pour maximiser l’engagement des partisans tout en assurant que les joueurs priorisent leurs études. C’est 88% des parties qui auront lieu du jeudi au dimanche, ainsi que lors des journées fériées.

La LHJMQ a également prévu un congé bien mérité du 17 au 27 décembre, permettant aux joueurs de recharger leurs batteries et de passer du temps avec leur famille durant les Fêtes. Quelques jours plus tard, les partisans auront à leur tour des raisons de célébrer, alors que les 18 formations seront en action la veille du Nouvel An.

La saison régulière prendra fin le samedi, 23 mars, avec un programme complet.

