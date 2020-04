La LHJMQ confirme les dates clés en vue du Repêchage 2020

La Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) a annoncé plus tôt aujourd’hui quelques dates clés qui vont mener vers sa Séance de sélection.

La loterie du repêchage aura lieu le mercredi 6 mai 2020. Le tirage au sort va déterminer l’ordre de sélection pour les cinq premiers choix de la Séance de sélection. Les Olympiques de Gatineau (18 boules), les Sea Dogs de Saint John (2 boules) et les Remparts de Québec (1 boule) auront la chance de mettre la main sur le premier choix au total.

La Séance de sélection 2020 aura lieu les 5 et 6 juin 2020. La première ronde sera présentée en direct sur la chaîne YouTube officielle de la LHJMQ le vendredi soir. Les rondes 2 à 14 se poursuivront la journée suivante et seront disponibles pour nos partisans, les membres des médias ainsi que les espoirs de la LHJMQ et leur famille par le biais du site Internet de la ligue.

La procédure du boulier de la Séance de sélection sera communiquée prochainement.