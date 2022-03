La LHJMQ conclut ses célébrations du Mois de l’histoire des noirs

La Ligue de hockey junior majeur du Québec et ses franchises sont fières d’avoir célébré la contribution et les histoires de membres de la communauté noire au cours du mois de février. En partageant leur différent récit sur les plateformes du circuit, nous avons mis en lumière des individus qui ont tracé le chemin pour que l’univers du hockey devienne plus diversifié et inclusif.

« Nos initiatives au cours du Mois de l’histoire des noirs font partie d’un plus gros plan d’action pour promouvoir la diversité et l’inclusion dans notre ligue et dans notre sport », a souligné le Directeur des communications et des relations médias de la LHJMQ, Maxime Blouin. « Il n’y a aucune raison qui empêche le hockey d’être le reflet de notre société, c’est-à-dire un monde où les communautés culturelles, les membres de la communauté LGBTQ+ et les femmes ont une place et un statut grandissant. Leur voix et leur implication dans le hockey continuent de faire évoluer notre univers sportif. En tant que ligue, nous avons la responsabilité de créer de nouvelles circonstances favorables et d’encourager un changement positif des mentalités dans nos communautés ».

Voici un survol de ce qui a été produit par la ligue et ses équipes pour célébrer ce mois important et significatif:

Christopher Innis témoin de l’évolution des mentalités

Des années magiques et des moments tragiques pour Réginald Savage

Discussion avec Igor Mburanumwe et Alpha Barry des Tigres

Le hockey est une affaire de famille pour Claude Vilgrain

Le véritable combat de Georges Laraque

Isiah Campbell continue de mettre en lumière le racisme

John Paris Jr. a pavé la voie sans le vouloir

Jules-Edy Laraque pense que le hockey est devenu plus inclusif

Le Phœnix célèbre l’inclusion et la diversité

Maxime Boisclair continue de redonner au sport qu’il aime

Portrait de Noah Warren

Xavier Sareault témoigne de son expérience dans le hockey

Yvan Mongo s’impose comme agent de changement

En anglais :

Frantz Jean on the importance of diversity and inclusion in sport

Hockey is a family affair for Claude Vilgrain

Isiah Campbell continues to shed light on racism

Jules-Edy Laraque believes hockey has become more inclusive

Magical years and tragic moments for Reginald Savage

Maxime Boisclair continues to give back to the sport he loves

Nicolas Ruccia feels grateful for his positive experiences in the game of hockey

Not enough is being done – An interview with Boko Imama

P.O. Joseph | Born leader