La LHJMQ annule les séries de la Coupe du Président 2020

Après avoir surveillé de près l’éclosion de la pandémie du Coronavirus (COVID-19) au cours des deux dernières semaines, la Ligue de hockey junior majeur du Québec, en collaboration avec la Ligue canadienne de hockey et les deux autres ligues régionales, la OHL et la WHL, ont annoncé aujourd’hui l’annulation des séries de la Coupe du Président 2020.

Suite à l’annulation du reste du calendrier régulier la semaine dernière, le Commissaire et l’Assemblée des membres ont pris cette délicate décision plus tôt aujourd’hui lors d’une conférence téléphonique.

Dans cette situation sans précédent pour notre société, les risques de jouer les séries éliminatoires de la Coupe du Président étaient devenus trop importants. Les plus récentes mises à jour et les directives émises par les agences de santé provinciales et fédérales sont claires et rendent inenvisageable la présentation des parties éliminatoires.

« C’est l’une des décisions les plus difficiles que j’ai dû prendre dans ma carrière », a commenté le Commissaire Gilles Courteau. « Toutefois, avec l’évolution de la crise au cours des derniers jours, il n’y avait plus de scénarios potentiels dans lesquels la tenue des séries éliminatoires était réaliste. Il s’agit d’une période excessivement difficile pour notre société et ce triste épisode va bien au-delà des frontières du hockey. C’est pourquoi il est capital de prendre des décisions responsables ».

Nous voulons remercier tous nos joueurs, nos partisans, le personnel administratif et sportif des équipes, les commanditaires ainsi que les officiels pour la saison 2019-2020. Nous allons procéder à différentes annonces au cours des prochaines semaines en ce qui a trait à la loterie et à la Séance de sélection.