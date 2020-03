La LHJMQ annule des événements en raison du Coronavirus (COVID-19)

C’est avec regrets que la Ligue de hockey junior majeur du Québec annonce l’annulation de quatre événements: le Gala des rondelles d’Or, le New England Showcase, le Défi d’excellence Gatorade ainsi que le Camp de développement des gardiens de but.

Chaque heure qui passe soulève de plus en plus de questions sur la sécurité des participants aux événements, alors que la situation continue d’évoluer rapidement. Par conséquent, force est de constater qu’il est devenu plus judicieux de faire preuve de prudence et d’agir en lien avec les directives émises par les agences de santés locales.

Le Gala des rondelles d’Or devait avoir lieu le 8 avril 2020 au théâtre de l’Étoile à Brossard. Toutefois, la corporation qui gère la salle de spectacles a annoncé jeudi dernier l’annulation de tous les événements pour une période de 30 jours à la suite des mesures préventives annoncées par le gouvernement.

Par ailleurs, la ligue a annoncé l’annulation des trois événements sportifs, car il était devenu tout simplement impossible pour l’organisation de tenir ce type d’événements dans les prochaines semaines avec les restrictions actuellement en place. Nous comprenons la déception des joueurs qui se sont investis tout au long de la saison avec l’objectif de participer à ces événements, mais leur santé et leur sécurité demeurent notre priorité principale.