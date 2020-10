La LHJMQ annonce une mise à jour de son calendrier

La Ligue de hockey junior majeur du Québec a annoncé aujourd’hui que les équipes du Québec situées en zone jaune et orange vont revenir au jeu cette fin de semaine.

Les matchs suivants seront disputés comme prévu à l’horaire initial:

Il est encore trop tôt pour confirmer si les équipes situées en zone rouge seront en mesure de jouer au cours du weekend. La Ligue va rencontrer les officiers de la Santé publique afin de discuter des ajustements apportés au protocole de retour au jeu avant qu’une décision finale soit prise.

À la suite des cas à Blainville-Boisbriand et à Sherbrooke, des tests additionnels sont requis afin d’assurer la santé et la sécurité des joueurs et du personnel qui ont contracté la COVID-19. De plus, les activités des Voltigeurs demeurent suspendues jusqu’à nouvel ordre. Pour ces raisons, les parties suivantes sont reportées: