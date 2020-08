La LHJMQ annonce un retour au jeu le 1er octobre

LONGUEUIL, QC – La Ligue de hockey junior majeur du Québec a annoncé plus tôt aujourd’hui qu’elle débutera la saison le 1er octobre 2020 à la suite de discussions positives avec les gouvernements provinciaux et des agences de santé publique.

Depuis que la saison 2019-2020 et les séries éliminatoires de la Coupe du Président ont été annulées en mars dernier, le Bureau du commissaire a préparé un plan de retour au jeu exhaustif afin d’assurer un environnement sécuritaire pour les joueurs, le personnel des équipes, les partisans ainsi que les communautés. Au cours des dernières semaines, la ligue a entretenu un dialogue constructif avec les gouvernements et les agences de santé publique du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard ainsi que du Québec afin de déposer un plan qui est en concordance avec les consignes et les directives de la santé publique.

Avec les camps d’entrainement et le retour en classe à venir à la fin août, la Ligue devait décider si elle débutait la saison 2020-2021. La mission de la Ligue demeure de développer nos joueurs autant sur la glace que sur les bancs d’école, et ce, dans un environnement sécuritaire. Devant l’urgence de la situation et en concordance avec notre mission, les membres ont voté en faveur d’un retour au jeu le 1er octobre.

Suite à notre entretien avec les gouvernements provinciaux et des agences de santé publique, il a été convenu que la saison 2020-2021 allait être disputée à huis clos au Québec, alors que des détails sont toujours à venir en ce qui concerne les Maritimes.

Les camps d’entrainement vont débuter le 30 août prochain et les équipes seront limitées à 34 joueurs. Le calendrier de la saison va comporter 60 parties et la ligue sera divisée en trois divisions de six équipes. Toutes les parties de la saison régulière seront jouées à l’intérieur de la division et le format des séries éliminatoires sera annoncé plus tard en décembre. La 102e Coupe Memorial présentée par Kia est prévue du 17 au 27 juin 2021 à Oshawa ou à Sault St.Marie, en Ontario.