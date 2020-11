La LHJMQ annonce un congé des fêtes prolongé pour les joueurs et le personnel

Longueuil, QC – Dans le but de donner aux joueurs et au personnel un congé bien mérité, la Ligue de hockey junior majeur du Québec annonce aujourd’hui qu’elle prolongera le congé des fêtes qui sera désormais d’une durée de 15 jours. Ainsi, il n’y aura aucun match de saison régulière entre le 20 décembre et le 3 janvier inclusivement.

La LHJMQ comprend l’importance de donner à ses joueurs et au personnel un moment de répit pour se recharger leurs batteries et de passer du temps avec leur famille au milieu de cette saison exigeante. Le calendrier de la saison régulière a été réorganisé pour donner aux équipes une pause de deux semaines.

Les parties suivantes de la division des Maritimes ont déjà été replacées au calendrier:

# de match Date prévue Visiteur Local Match remis le Heure (HA) 225 28-12-2020 Moncton A.-Bathurst 16-12-2020 7PM 226 28-12-2020 Halifax Charlottetown 18-11-2020 7PM 227 28-12-2020 Cape Breton Saint John 03-12-2020 7PM 235 30-12-2020 Saint John Moncton 09-12-2020 7PM 236 30-12-2020 Halifax Cape Breton 16-12-2020 7PM 237 30-12-2020 A.-Bathurst Charlottetown 25-11-2020 7PM 246 31-12-2020 Charlottetown A.-Bathurst 10-02-2021 7PM 247 31-12-2020 Cape Breton Halifax 25-11-2020 7PM 248 31-12-2020 Moncton Saint John 25-11-2020 7PM 252 03-01-2021 Charlottetown Halifax 17-02-2021 7PM 253 03-01-2021 Moncton Cape Breton 03-02-2021 7PM 254 03-01-2021 A.-Bathurst Saint John 03-02-2021 7PM

Les changements au calendrier pour les équipes du Québec seront annoncés à une date ultérieure.