La LHJMQ annonce l’horaire de la finale de la Coupe du Président 2021

La Ligue de hockey junior majeur du Québec a annoncé aujourd’hui l’horaire de la finale de la Coupe du Président 2021 présentée par Rogers qui débutera ce jeudi 27 mai.

La série de championnat se disputera dans un format quatre de sept.

Partie Date Heure (HE) Amphithéâtre 1 2021-05-27 19h00 Centre Vidéotron 2 2021-05-29 15h00 Centre Vidéotron 3 2021-05-30 15h00 Centre Vidéotron 4 2021-06-01 19h00 Centre Vidéotron 5 2021-06-03* 19h00 Centre Vidéotron 6 2021-06-05* 15h00 Centre Vidéotron 7 2021-06-06* 15h00 Centre Vidéotron

* si nécessaire

2 000 partisans admis dans le Centre Vidéotron

À la suite de l’annonce du Premier Ministre du Québec la semaine dernière, la ligue a travaillé en étroite collaboration avec le personnel de la Santé publique et du Centre Vidéotron pour admettre des partisans dans l’amphithéâtre pour la finale de la Coupe du Président 2021. À partir de la partie 2 (29 mai), 2 000 partisans pourront être présents au Centre Vidéotron pour assister à la finale de championnat de la LHJMQ.

Les billets à l’unité seront en vente demain, mercredi le 26 mai 2021 à midi (12:00 HE) pour les parties 2, 3 et 4.

TVA Sports va diffuser les parties 2 et 3

Notre partenaire télé TVA Sports va diffuser la deuxième et la troisième partie de la finale de la Coupe du Président les 29 et 30 mai prochain. Selon l’horaire des séries éliminatoires de la Coupe Stanley, il est possible que plus de parties soient diffusées par la suite.