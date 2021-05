La LHJMQ annonce les nommés du Trophée Marcel-Robert CIBC 2021

À la suite d’une saison de pandémie remplie de défis, la Ligue de hockey junior majeur de Québec souligne le travail acharné de ses athlètes-étudiants.

Aujourd’hui, la ligue a annoncé les trois nommés pour le prestigieux prix du Joueur-étudiant de l’année CIBC : Francesco Lapenna (Voltigeurs), Jacob Gaucher (Foreurs) et Mathieu Gagnon (Huskies).

Ce trophée est remis annuellement depuis 1981 au joueur qui combine le mieux les performances sur la patinoire et sur les bancs d’école. Parmi la liste de récipiendaires, on retrouve d’anciens joueurs de la LNH tel que Marc Denis, Daniel Brière et Jocelyn Thibault.

Francesco Lapenna étudie en Science de la Nature à Cégep à distance. La pandémie a forcé le Lavallois à poursuivre ses études dans sa langue seconde, le français. Malgré tout, il a connu une autre excellente année en classe en maintenant une cote R de 28,7.

Le dossier académique de Jacob Gaucher est tout simplement impressionnant. Il a débuté son Baccalauréat en administration de l’Université du Nouveau-Brunswick à l’âge de 16 ans. Il a déjà complété 15 cours universitaires et a maintenu une moyenne cumulative remarquable de 4.1.

Mathieu Gagnon, qui vient tout juste de remporter une autre bourse de la Fondation Sport-Études hier soir pour son excellence académique, complète le trio de nommés. Malgré la pandémie de COVID-19, il a suivi quatre cours par session cette saison tout en gardant une moyenne au-dessus des 90%.