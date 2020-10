La LHJMQ annonce des mises à jour de calendrier

La Ligue de hockey junior majeur du Québec a annoncé aujourd’hui plusieurs mises à jour suite à la suspension des activités des équipes de Blainville-Boisbriand et de Sherbrooke. Quelques parties ont été replacées dans le calendrier, alors que d’autres parties ont été reportées jusqu’à nouvel ordre.

De plus, avec l’annonce du Gouvernement du Québec de lundi dernier concernant l’interdiction de la pratique du sport dans les zones rouges, la ligue reporte les deux prochaines parties des Remparts de Québec.

Changements au calendrier

Partie no.61 – Rouyn-Noranda à Gatineau – sera jouée le 9 octobre à 19h00

Partie no.65 – Rouyn-Noranda à Gatineau – sera jouée le 10 octobre à 16h00

Partie no. 185 – Shawinigan à Chicoutimi – sera jouée le 11 octobre à 15h00

Partie no. 128 – Rouyn-Noranda à Val-d’Or – sera jouée le 16 octobre à 19h00

Partie no. 182 – Val-d’Or à Rouyn-Noranda – sera jouée le 17 octobre à 19h00

Parties reportées

Partie no. 24— Blainville-Boisbriand à Gatineau (prévue le 9 oct.)

Partie no. 25 – Chicoutimi à Québec (prévue le 9 oct.)

Partie no. 27—Rouyn-Noranda à Sherbrooke (prévue le 8 oct.)

Partie no. 31—Rouyn-Noranda à Sherbrooke (prévue le 9 oct.)

Partie no. 35— Gatineau à Blainville-Boisbriand (prévue le 11 oct.)

Partie no. 36 – Shawinigan à Québec (prévue le 11 oct.)

Partie no. 42— Blainville-Boisbriand à Rouyn-Noranda (prévue le 16 oct.)

Partie no. 44—Sherbrooke à Val-d’Or (prévue le 16 oct.)

Partie no. 48— Blainville-Boisbriand à Rouyn-Noranda (prévue le 17 oct.)

Partie no. 49—Sherbrooke à Val-d’Or (prévue le 17 oct.)