La LCH sélectionne Sportradar pour plusieurs années de support à l’intégrité

Cette nouvelle association permet d’agrandir le leadership significatif de Sportradar comme fournisseur de services d’intégrité auprès des ligues sportives nord-américaines

NEW YORK, NY et TORONTO, Canada – 13 Janvier 2022 – Sportradar Integrity Services, un fournisseur international de programmes d’intégrité sportive et une division de Sportradar (NASDAQ : SRAD), ainsi que la Ligue Canadienne de Hockey, la plus grande ligue de hockey de développement de jeunes joueurs et le plus grand fournisseur à la Ligue Nationale de Hockey (LNH), ont annoncé aujourd’hui un accord de services d’éducation et de surveillance des paris sportifs. Ce nouveau partenariat s’ajoute au portfolio des partenaires de Sportradar Integrity Services dans le domaine du hockey sur glace, pour un total de neuf différentes ligues et fédérations à travers le monde, et renforce son leadership auprès des ligues sportives nord-américaines.

Pour la durée de ce partenariat, les trois ligues membres de la LCH – la Ligue de Hockey de l’Ouest, la Ligue de Hockey de l’Ontario ainsi que la Ligue de Hockey Junior Majeur du Québec – seront supervisés par les services d’intégrité de Sportradar à travers leur Système universel de détection des fraudes, un système de surveillance avancé et éprouvé qui a été évalué et vérifié par des experts indépendants reconnus dans le domaine de l’intégrité et des paris sportifs.

« En engageant Sportradar, le chef de file en matière de services d’intégrité, la LCH est dans la meilleure position possible afin de protéger l’intégrité de leurs compétitions en plus d’éduquer et d’informer la totalité de leurs parties prenantes clés à propos des risques potentiels au sein d’un environnement de paris sportifs, » a affirmé Andy Cunningham, directeur des partenariats globaux chez Sportradar Integrity Services. « Alors que de nouveaux marchés s’ouvrent en Amérique du Nord dans le domaine des paris, nous avons hâte de soutenir la LCH à l’aide de nos produits et services de première qualité. »

« La LCH est dédiée à poursuivre l’éducation de nos joueurs et l’intégrité des matchs auxquels ils participent,» a déclaré Dan MacKenzie, président de la Ligue canadienne de hockey. « Nous sommes heureux de signer cet accord avec Sportradar Integrity Services. L’accès à leurs services de surveillance et d’éducation ne fera que renforcer nos mesures d’intégrité actuelles. La LCH se dévoue entièrement à protéger la totalité de nos parties prenantes à l’échelle de la ligue contre la menace des matchs arrangés, et le programme d’enseignement numérique de Sportradar sera intégral afin de nous assurer qu’elles seront équipées au mieux avec les informations et la compréhension nécessaires pour reconnaître et réagir aux menaces à l’intégrité. »

En plus de son système universel de détection des fraudes, Sportradar Integrity Services fournira également ses services de vérification d’intégrité à la LCH, et l’équipe d’intelligence et d’investigation de Sportradar sera à disposition pour la durée de l’entente afin d’apporter son aide au cours des investigations envers toute menace potentielle à l’intégrité. De plus, à mesure que les réglementations autours des paris sportifs continuent de s’étendre au Canada, les équipes, joueurs – incluant les joueurs juniors au début de leur carrière – et les autres membres clés et parties prenantes de la LCH seront formés et éduqués sur l’importance de l’intégrité via un programme de formation numérique, qui sera déployé et disponible en plusieurs langues.

Sportradar Integrity Services constitue une équipe internationale d’experts qualifiés en intégrité qui fournissent des analyses sur des motifs de paris sportifs irréguliers, où chaque match soupçonnable est ensuite signalé à leurs partenaires, permettant une visibilité essentielle dans le domaine global des matchs arrangés. En 2021, Sportradar Integrity Services a détecté 900 matchs sportifs suspects à travers le monde, et plus de 6600 matchs douteux ont été repérés au cours des 16 dernières années.

Pour en savoir davantage sur Sportradar Integrity Services, veuillez visiter https://integrity.sportradar.com/