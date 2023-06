La LCH recueille plus de 180 000 $ pour diverses causes lors de la Coupe Memorial 2023

La LCH et ses partenaires ont amassé des fonds pour diverses causes telles que le programme Parlons-en de l’ACSM, SportJeunesse, la Légion royale canadienne, les Fonds du Coquelicot de la Légion et la Bourse d’études Héritage de la Coupe Memorial.

La Ligue canadienne de hockey (LCH), en collaboration avec les Blazers de Kamloops et le Comité organisateur de la Coupe Memorial, est fière d’annoncer que plus de 180 000$ ont été amassés au profit de plusieurs causes lors de la Coupe Memorial 2023 présentée par Kia. L’événement s’est tenu à Kamloops, en Colombie-Britannique, du 25 mai au 4 juin dernier. Ce sont 133 390$ qui ont été collectés grâce au tirage moitié-moitié de la Coupe Memorial 2023 — dont 15 000$ ont été alloués à SportJeunesse, 68 390$ à l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) – Division de la Colombie-Britannique, et 50 000$ à la Bourse d’études Héritage de la Coupe Memorial.

Bâtissant sur l’engagement de la LCH envers l’excellence académique et son désir de créer un héritage durable dans les communautés qui accueillent la Coupe Memorial, la Bourse d’études Héritage de la Coupe Memorial a été mise en place il y a seulement un an à Saint John, au Nouveau-Brunswick, pour soutenir les étudiants des communautés hôtes de la Coupe Memorial dans leur poursuite d’études postsecondaires. Grâce aux 50 000$ amassés lors des tirages du moitié-moitié de la Coupe Memorial 2023, deux étudiants méritants de Kamloops seront sélectionnés chaque année pour une période de cinq ans afin de recevoir des bourses d’études d’une valeur de 5 000$.

Les candidats intéressés de Saint John et de Kamloops qui souhaitent postuler pour la prochaine ronde de bourses d’études de la Coupe Memorial pourront le faire en ligne lorsque le processus de candidature débutera en septembre.

« Comme nous l’avons vu encore une fois à Kamloops, la Coupe Memorial est un catalyseur de changement positif au sein d’une communauté hôtesse et constitue une plateforme importante pour soutenir plusieurs causes méritoires », a déclaré Dan MacKenzie, président de la LCH. « En plus de nos efforts continus pour soutenir les vétérans canadiens et promouvoir la santé mentale en collaboration avec l’ACSM, la LCH est fière de poursuivre la Bourse d’études Héritage de la Coupe Memorial à Kamloops, qui sera sans doute l’un des nombreux lègues produits par le tournoi de cette année ».

Les autres fonds collectés lors de la Coupe Memorial 2023 ont été obtenus grâce à un événement et à deux enchères de maillots organisées par la LCH. Le premier encan était pour les maillots portés par les joueurs qui ont représenté l’équipe du Canada lors du Championnat du monde junior de hockey 2023 de l’IIHF. Au total, plus de 38 500 $ ont été amassés lors de cette enchère pour soutenir le programme Parlons-en de l’ACSM. Le maillot de Connor Bedard, l’attaquant des Pats de Regina et un grand espoir de la LNH, a atteint une mise de 18 446 $.

En combinant l’enchère des maillots du Championnat du monde junior de hockey 2023 et le tirage moitié-moitié de la Coupe Memorial, plus de 106 000 $ collectés lors de la Coupe Memorial 2023 seront versés à l’ACSM pour promouvoir la santé mentale et soutenir le travail des branches de l’ACSM participant au programme Parlons-en à travers le Canada. Parlons-en est l’un des programmes de santé mentale les plus complets pour les sports amateurs au Canada, offrant un soutien aux joueurs et au personnel. Le programme sensibilise au bien-être psychologique et à la prévention du suicide. Depuis sa création, 4 810 joueurs, entraîneurs, familles d’accueil et membres du personnel ont participé à Parlons-en dans l’ensemble de la LCH.

« Nous sommes reconnaissants pour le don généreux de la Ligue canadienne de hockey et son engagement en faveur de la santé mentale », a déclaré Jonny Morris, président-directeur général de l’ACSM – Division de la Colombie-Britannique. « Grâce à notre partenariat avec la LCH, ses ligues membres et le programme Parlons-en, nous travaillons à mettre fin à la stigmatisation de la santé mentale, tant sur la glace qu’en dehors, à travers le Canada. »

Enfin, l’enchère des chandails commémoratifs portés par les Blazers de Kamloops lors de la soirée d’ouverture du tournoi et le déjeuner des partisans de la Coupe Memorial 2023 ont permis d’amasser plus de 11 000 $ ont été collectés au profit de la filiale no. 52 de la Légion royale canadienne et des Fonds du Coquelicot de la Légion. Les Fonds du Coquelicot de la Légion financent des programmes soutenant les vétérans canadiens et leurs familles.

Connue à l’origine sous le nom de Coupe Memorial de l’Association de hockey de l’Ontario, la Coupe Memorial a été remise pour la première fois en mars 1919, en souvenir des nombreux soldats canadiens disparus lors de la Première Guerre mondiale. Depuis 2010, la Coupe Memorial honore la mémoire de tous les militaires canadiens morts pour leur patrie, et le tournoi de la Coupe Memorial continue à ce jour d’honorer ce lien significatif avec les militaires.

