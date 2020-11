La LCH lance l’édition inaugurale de la eCoupe Memorial présentée par Kia

TORONTO (Ontario) – Vos joueurs étoiles préférés du hockey junior vont bientôt s’affronter pour récolter la gloire en mode virtuel.

En partenariat avec Kia Canada et avec l’appui de veeZion, la Ligue canadienne de hockey (LCH) a annoncé aujourd’hui la tenue de l’édition inaugurale de la eCoupe Memorial présentée par Kia, un tournoi de sport électronique de 64 équipes regroupant chacun des 60 clubs membres de la LCH au Canada et aux États-Unis, en plus de quatre personnalités distinguées du hockey qui seront de la compétition à titre de participants invités.

« Nous sommes enchantés de lancer cette propriété et c’est tout à fait logique de le faire avec un partenaire aussi innovateur que Kia Canada, a déclaré le président de la LCH Dan MacKenzie. La croissance des jeux vidéo et du sport électronique nous offre de nouvelles possibilités de rester mieux connectés à nos partisans. C’est aussi une manière amusante de donner à nos joueurs l’occasion de faire montrer de leurs habiletés dans une activité que plusieurs d’entre eux pratiquent dans leurs temps libres. »

Le tournoi de sport électronique interactif mettra de l’avant un joueur de chacune des 60 équipes membres de la LCH et ceux-ci pourront mettre en valeur leurs habiletés aux jeux vidéo et leur esprit de compétition par l’entremise du jeu NHL 21 sur Sony PlayStation 4. Tous les matchs seront transmis sur Facebook Live et Twitch, tandis que les partisans de hockey et les adeptes de jeux vidéo sont aussi invités à suivre la compétition sur la page liguecanadiennedehockey.ca/ecoupememorial ainsi qu’au moyen des réseaux sociaux à l’aide du mot-clic #KiaLCHeCoupe.

« L’innovation est ce qui nous fait avancer chez Kia Canada; du design à la fine pointe, aux véhicules primés comme la Stinger et le Telluride, nous nous employons à demeurer continuellement à l’avant-garde », a affirmé M. Michael Kopke, directeur du marketing, Kia Canada Inc. « Cette année, nous nous sommes adaptés aux difficultés découlant de la pandémie de COVID-19 en permettant aux consommateurs d’acheter leurs véhicules en toute sécurité et nous avons enregistré des ventes record. De plus, nous avons axé les efforts nationaux sur l’aide aux Canadiens dans le besoin par l’entremise des Banques alimentaires Canada. En cette période sans précédent, la Ligue canadienne de hockey adopte également une approche novatrice afin d’unifier les fans et les familles autour du sport bien-aimé de notre nation qui trouve si fortement écho auprès de nous en tant que partenaire. »

Le tournoi consistera d’abord en une compétition à élimination directe, puis suivront les rondes demi-finales et finales qui verront les joueurs s’affronter dans le cadre de séries deux de trois. Les premiers matchs auront lieu le 28 novembre alors que 10 rencontres seront disputées et le champion sera couronné le 17 décembre.

Le tableau des affrontements et le calendrier de la eCoupe Memorial présentée par Kia ainsi qu’une liste complète des participants invités et les renseignements sur les prix que pourront remporter les partisans seront dévoilés d’ici le 28 novembre.

Liste des 60 joueurs de la LCH qui disputeront la eCoupe Memorial présentée par Kia :

Titan d’Acadie-Bathurst – Dylan Champagne

Drakkar de Baie-Comeau – Gabriel Belley-Pelletier

Colts de Barrie – Luke Bignell

Armada de Blainville-Boisbriand – Simon Lavigne

Wheat Kings de Brandon – Luka Burzan

Hitmen de Calgary – Luke Prokop

Eagles du Cap-Breton – Jacob Santerre

Islanders de Charlottetown – Ryan Maynard

Saguenéens de Chicoutimi – Samuel Houde

Voltigeurs de Drummondville – Luke Woodworth

Oil Kings d’Edmonton – Jalen Luypen

Otters d’Erie – Brendan Hoffmann

Silvertips d’Everett – Jackson Berezowski

Firebirds de Flint – Riley Piercey

Olympiques de Gatineau – Pier-Olivier Roy

Storm de Guelph – Danny Zhilkin

Mooseheads de Halifax – Zach Jones

Bulldogs de Hamilton – Zachary Roy

Blazers de Kamloops – Kyrell Sopotyk

Rockets de Kelowna – Cole Schwebius

Frontenacs de Kingston – Braden Hache

Rangers de Kitchener – Graham Dickerson

Hurricanes de Lethbridge – Justin Hall

Knights de London – Max McCue

Tigers de Medicine Hat – Lukas Svejkovsky

Steelheads de Mississauga – Ty Collins

Wildcats de Moncton – Jacob Stewart

Warriors de Moose Jaw – Cory King

IceDogs de Niagara – Mason Howard

Battalion de North Bay – Luke Moncada

Generals d’Oshawa – Allan McShane

67’s d’Ottawa – Cam Tolnai

Attack d’Owen Sound – Sam Sedley

Petes de Peterborough – Shawn Spearing

Winterhawks de Portland – Kishaun Gervais

Raiders de Prince Albert – Zack Hayes

Cougars de Prince George – Majid Kaddoura

Remparts de Québec – Dylan Schives

Rebels de Red Deer – Chris Douglas

Pats de Regina – Carson Denomie

Océanic de Rimouski – Zachary Massicotte

Huskies de Rouyn-Noranda – Carter Murchison

Spirit de Saginaw – Danny Katic

Sea Dogs de Saint John – Riley Bezeau

Sting de Sarnia – Justin O’Donnell

Blades de Saskatoon – Rhett Rhinehart

Thunderbirds de Seattle – Keltie Jeri-Leon

Cataractes de Shawinigan – William Veillette

Phoenix de Sherbrooke – Colin Ratt

Greyhounds de Soo – Rory Kerins

Chiefs de Spokane – Matt Leduc

Wolves de Sudbury – Blake Murray

Broncos de Swift Current – Bode Hagan

Americans de Tri-City – Booker Daniel

Foreurs de Val-d’Or – Jérémy Michel

Giants de Vancouver – Trevor Longo

Royals de Victoria – Ty Yoder

Tigres de Victoriaville – Felix Paré

Spitfires de Windsor – Xavier Medina

ICE de Winnipeg – Michael Mi

À propos de la Ligue canadienne de hockey

La Ligue canadienne de hockey est la plus importante ligue de développement de hockey au monde, avec 52 équipes canadiennes et huit équipes américaines qui participent aux activités de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, de la Ligue de l’Ontario et de la Ligue de l’Ouest. La LCH fournit plus de joueurs à la Ligue nationale de hockey et au réseau U SPORTS que toute autre ligue.



À propos de Kia Canada

Kia Canada Inc. (KCI), fondée en 1999, est une filiale de la Kia Motors Corporation (KMC) basée à Séoul, en Corée du Sud. La gamme complète de véhicules primés Kia offre une qualité de classe mondiale et la satisfaction client grâce à un réseau de 195 concessionnaires répartis dans tout le pays. La société emploie 170 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ainsi que dans différents emplacements à travers le Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec. Le slogan de Kia « Le pouvoir de surprendre » symbolise l’engagement de la société, à l’échelle mondiale, à surpasser les attentes des clients par le biais de l’innovation automobile soutenue. Qu’il s’agisse de modèles compacts, de multisegments ou de véhicules électriques parmi les meilleurs de l’industrie, chaque Kia offre une combinaison supérieure d’ingénierie de précision, de performances exceptionnelles, de caractéristiques innovatrices et de systèmes de sécurité avancés. Kia a vendu plus d’un million de véhicules, y compris des modèles populaires au Canada comme la Soul, la Forte, le Sportage, le Sorento, la Stinger, et a récemment ajouté le nouveau Seltos et la nouvelle K5 à sa gamme. Pour en savoir plus, visitez kia.ca ou Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

À propos de veeZion

veeZion est le chef de file de la production de tournois de sport électronique pour les jeux vidéo EA NHL au Canada. veeZion a été impliqué dans toutes les compétitions de sport électronique d’importance en 2019-2020 dans le cadre des activités de jeu vidéo de la LNH au Canada, comme par exemple le tournoi des Canadiens de Montréal, Dreamhack Canada, LAN ETS, Kebek rendez-vous eSports, Lan Lévis, et Comiccon de Québec.