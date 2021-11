La LCH dévoile l’horaire et les infos des billets de la Coupe Memorial 2022 présentée par Kia

La Ligue canadienne de hockey a procédé aujourd’hui à l’annonce du calendrier complet et l’heure des mises au jeu initiales des matchs de la Coupe Memorial 2022 présentée par Kia qui aura lieu à Saint John, au Nouveau-Brunswick.

Hôtes de la compétition, les Sea Dogs de Saint John entameront le tournoi le samedi 4 juin face aux champions des séries éliminatoires de la Ligue de l’Ontario. Le tournoi à la ronde prendra fin le 9 juin et, si nécessaire, une rencontre de bris d’égalité sera disputée le lendemain. La demi-finale aura lieu le samedi 11 juin et la finale du championnat sera disputée deux soirs plus tard, soit le lundi 13 juin.

Toutes les rencontres débuteront à 19 h (HE), à l’exception du deuxième match du tournoi à la ronde opposant les champions des séries éliminatoires de la LHJMQ et de la Ligue de l’Ouest, le dimanche 5 juin à 16 h (HE). De plus, tous les matchs de la Coupe Memorial 2022 présentée par Kia seront diffusés à l’échelle nationale sur les ondes de RDS et TSN.

_

Horaire du tournoi de la Coupe Memorial 2022 présentée par Kia :

Samedi 4 juin – OHL vs Saint John – 19 h (HE)

Dimanche 5 juin – LHJMQ vs WHL – 16 h (HE)

Lundi 6 juin – Saint John vs WHL – 19 h (HE)

Mardi 7 juin – LHJMQ vs OHL – 19 h (HE)

Mercredi 8 juin – WHL vs OHL – 19 h (HE)

Jeudi 9 juin – Saint John vs LHJMQ – 19 h (HE)

Vendredi 10 juin – Match de bris d’égalité (si nécéssaire) – 19 h (HE)

Samedi 11 juin – Demi-finale – 19 h (HE)

Lundi 13 juin – Finale – 19 h (HE)

_

À compter du 6 décembre, les billets pour le tournoi de la Coupe Memorial 2022 présentée par Kia seront en vente en ligne au coupememoriallch.ca. Des forfaits pour l’ensemble des rencontres du tournoi, incluant les huit matchs, plus un match de bris d’égalité si nécessaire, seront offerts dans deux options différentes au prix de 390 $ et 460 $, taxes et frais applicables en sus. De plus, à compter du 26 novembre, une prévente exclusive sera offerte aux abonnés du club des partisans des Sea Dogs de Saint John. Visitez le site sjseadogs.com pour vous inscrire et assurer votre place au tournoi de la Coupe Memorial 2022 présentée par Kia.

La dernière édition de la Coupe Memorial présentée par Kia s’est tenue à Halifax, en Nouvelle-Écosse, et mettait en vedette les Mooseheads d’Halifax, hôtes du tournoi ainsi que les champions respectifs des séries éliminatoires des trois ligues qui composent la Ligue canadienne de hockey, soit le Storm de Guelph, les Raiders de Prince Albert et les Huskies de Rouyn-Noranda. Les Huskies ont défait les Mooseheads 4-2 en finale du championnat pour mettre la main sur leur toute première Coupe Memorial.

Pour plus d’informations sur la Coupe Memorial 2022 présentée par Kia, visitez le coupememoriallch.ca.