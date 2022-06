La LCH dévoile les finalistes de ses prix individuels de 2021-2022

Les Prix de la LCH sont décernés chaque année pour célébrer les réalisations extraordinaires de joueurs des quatre coins de la LCH, alors que 10 trophées sont décernés sur la base de performances individuelles réalisées tout au long de la saison 2021-2022.

Les finalistes pour chaque prix sont les lauréats du prix correspondant dans chacune des ligues membres, soit la Ligue de l’Ontario, la Ligue de hockey junior majeur du Québec et la Ligue de l’Ouest.

Prix David Branch de joueur de l’année présenté par Kia Canada

Finalistes : Logan Stankoven (Blazers de Kamloops), Wyatt Johnston (Spitfires de Windsor), William Dufour (Sea Dogs de Saint John)

Le prix David Branch de joueur de l’année dans la LCH présenté par Kia Canada est décerné au joueur par excellence dans la Ligue canadienne de hockey parmi les lauréats du trophée Red Tilson (joueur par excellence de la Ligue de l’Ontario), du trophée Michel Brière (joueur par excellence de la LHJMQ), et du trophée Four Broncos (joueur par excellence de la Ligue de l’Ouest). Le trophée a été renommé en 2019-2020 en l’honneur de David Branch, qui est commissaire de la Ligue de l’Ontario depuis 1979 et qui est président de la LCH, de 1996 à 2019.

Prix de défenseur de l’année

Finalistes : Olen Zellweger (Silvertips d’Everett), Nathan Staios (Bulldogs de Hamilton), Lukas Cormier (Islanders de Charlottetown)

Le prix de défenseur de l’année dans la LCH est décerné chaque année au meilleur défenseur de la Ligue canadienne de hockey parmi les lauréats des prix régionaux, soit le trophée Max Kaminski de la Ligue de l’Ontario, le trophée Émile Bouchard de la LHJMQ et le trophée Bill Hunter de la Ligue de l’Ouest.

Prix de gardien de but de l’année présenté par Real Canadian Superstore

Finalistes : Dylan Garand (Blazers de Kamloops), Brett Brochu (Knights de London), Samuel Richard (Huskies de Rouyn-Noranda)

Le prix de gardien de but de l’année dans la LCH présenté par Real Canadian Superstore est décerné chaque année au meilleur gardien de but dans la Ligue canadienne de hockey parmi les lauréats des prix régionaux, soit le trophée Jim Rutherford de la Ligue de l’Ontario, le trophée Jacques Plante de la LHJMQ et le trophée Del Wilson de la Ligue de l’Ouest.

Prix de recrue de l’année



Finalistes : Brayden Yager (Warriors de Moose Jaw), Cam Allen (Storm de Guelph), Jakub Brabenec (Islanders de Charlottetown)

Le prix de recrue de l’année dans la LCH est décerné chaque année à la meilleure recrue dans la Ligue canadienne de hockey parmi les lauréats des prix régionaux, notamment le prix de la Famille Emms dans la Ligue de l’Ontario, la Coupe RDS dans la LHJMQ et le trophée Jim Piggott dans la Ligue de l’Ouest.

Prix du meilleur marqueur présenté par TrueHockey



Finalistes : Arshdeep Bains (Rebels de Red Deer), Wyatt Johnston (Spitfires de Windsor), Joshua Roy (Phoenix de Sherbrooke)

Le prix du meilleur marqueur de la LCH est décerné chaque année au meilleur marqueur de la Ligue canadienne de hockey.

Prix Brian Kilrea d’entraîneur de l’année présenté par CoinSmart

Finalistes : James Patrick (ICE de Winnipeg), James Richmond (Steelheads de Mississauga), Jim Hulton (Islanders de Charlottetown)

Nommé en reconnaissance de l’ancien entraîneur-chef des 67’s d’Ottawa Brian Kilrea, meneur de tous les temps chez les entraîneurs pour le nombre de victoires dans la LCH. Le prix Brian Kilrea d’entraîneur de l’année présenté par CoinSmart est décerné chaque année parmi les lauréats des prix régionaux, notamment le trophée Matt Leyden de la Ligue de l’Ontario, le trophée Ron Lapointe de la LHJMQ et le trophée Dunc McCallum de la Ligue de l’Ouest.

Prix du Meilleur espoir en vue du Repêchage présenté par Kubota Canada

Finalistes : Matthew Savoie (ICE de Winnipeg), Shane Wright (Frontenacs de Kingston), Nathan Gaucher (Remparts de Québec)

Le prix du Meilleur espoir de la LCH en vue du Repêchage présenté par Kubota Canada est décerné chaque année au meilleur espoir admissible en vue du prochain Repêchage de la LNH.

Prix de l’Esprit sportif



Finalistes : Logan Stankoven (Blazers de Kamloops), Wyatt Johnston (Spitfires de Windsor), Jordan Dumais (Mooseheads d’Halifax)

Le prix de l’Esprit sportif de la LCH est décerné chaque année parmi les lauréats de prix des ligues régionales, notamment le trophée William Hanley de la Ligue de l’Ontario, le trophée Frank J. Selke de la LHJMQ et le trophée Brad Hornung de la Ligue de l’Ouest.

Prix du Joueur étudiant de l’année présenté par la CIBC



Finalistes : Connor Levis (Blazers de Kamloops), Owen Beck (Steelheads de Mississauga), Charle Truchon (Remparts de Québec)

Le prix du Joueur étudiant de l’année présenté par la CIBC est décerné chaque année parmi les lauréats de prix des ligues régionales, notamment le trophée Bobby Smith de la Ligue de l’Ontario, le trophée Marcel Robert de la LHJMQ et le trophée Daryl K. (Doc) Seaman de la Ligue de l’Ouest.

Prix du Joueur humanitaire de l’année



Finalistes : Luke Prokop (Oil Kings d’Edmonton), Mark Woolley (Attack d’Owen Sound), Brett Budgell (Islanders de Charlottetown)

Le prix du Joueur humanitaire de l’année dans la LCH est décerné chaque année parmi les lauréats de prix des ligues régionales, notamment le trophée Dan Snyder de la Ligue de l’Ontario, le Prix du joueur humanitaire de l’année de la LHJMQ et le trophée Doug Wickenheiser de la Ligue de l’Ouest.