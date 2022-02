La LCH dévoile le nom des entraîneurs vedettes pour le Match des meilleurs espoirs Kubota de la LCH/LNH 2022

La Ligue canadienne de hockey a dévoilé aujourd’hui la composition du personnel d’entraîneurs et de soutien pour le Match des Meilleurs Espoirs Kubota de la LCH/LNH 2022 qui aura lieu le mercredi 23 mars au Memorial Auditorium de Kitchener.

Jeff « O-Dog » O’Neill de l’émission TSN OverDrive sera derrière le banc. Il sera secondé par Al’s Brother, la légende de la LCH Brian Kilrea, l’entraîneur-chef du Storm de Guelph George Burnett, le responsable de l’équipement Jake McKercher et la thérapeute sportive Brie Donelson.

Les entraîneurs de l’équipe adverse seront Jamie « Noodles » McLennan, également de l’émission TSN OverDrive. Il sera accompagné par Bryan Hayes, coanimateur de TSN OverDrive, Derek Roy, ancien des Rangers de Kitchener et champion de la Coupe Memorial, Mike McKenzie, entraîneur-chef des Rangers, Dan Lebold, responsable de l’équipement et Cory Birk, thérapeute sportif.



O’Neill est un ancien joueur de la LNH qui est maintenant analyste de hockey. Il a disputé plus de 800 matchs en carrière avec les Whalers de Hartford/Hurricanes de Caroline et les Maple Leafs de Toronto. Choisi au premier rang par le Storm au Repêchage de la Ligue de l’Ontario en 1992, O’Neill a disputé trois saisons avec le club, amassant 120 buts et 209 passes pour un total de 329 points en 188 matchs. En 1992-1993, O’Neill a été nommé recrue de l’année de la Ligue de l’Ontario après avoir inscrit 79 points en 65 matchs, ce qui lui a valu une place au sein de l’équipe d’étoiles des recrues de la LCH. La saison suivante, le joueur originaire de King City, en Ontario, a mené le Storm au chapitre des points avec 126 points en 66 rencontres et il a reçu le titre de meilleur espoir de la LCH avant d’être sélectionné au cinquième rang par les Whalers au repêchage de la LNH de 1994. De retour à Guelph en 1994-1995, O’Neill a terminé au quatrième rang des marqueurs de la Ligue de l’Ontario avec 124 points en 57 matchs, ce qui lui a permis d’être sélectionné au sein de la deuxième équipe d’étoiles de la LCH.

Al’s Brother, aussi connu sous le nom de Michael DiStefano, est diplômé de l’Université Western et du Centennial College. On peut l’entendre partager ses connaissances sur les Maple Leafs de Toronto et les espoirs de la LNH en tant que membre de l’équipe d’OverDrive et coanimateur de l’émission Leafs Lunch sur TSN.

Kilrea est l’entraîneur ayant remporté le plus de victoires dans l’histoire de la LCH. Il a passé plus de 30 ans au sein du département des opérations hockey avec les 67’s d’Ottawa. Intronisé au Temple de la renommée du hockey à titre de bâtisseur en 2003, Kilrea compte plus de 2100 matchs de saison régulière à son actif, dont près de 1200 victoires, deux championnats de la coupe Memorial et cinq titres d’entraîneur de l’année de la Ligue de l’Ontario. En 1996-1997, l’homme originaire d’Ottawa a aussi été nommé entraîneur de l’année de la LCH. Le trophée a ensuite été renommé afin de devenir le Prix Brian Kilrea.

Burnett a remporté le titre d’entraîneur de l’année de la Ligue de l’Ontario à deux reprises. Il a passé près de trois décennies derrière le banc et il en est actuellement à sa quatrième saison comme directeur général et entraîneur-chef du Storm. Originaire de Port Perry, en Ontario, Burnett a travaillé pour d’autres organisations avant de passer du côté de Guelph. Il a été l’entraîneur des Thunder de Niagara Falls, des Generals d’Oshawa et des Bulls de Belleville/Bulldogs d’Hamilton. Burnett a guidé le Storm à la Coupe J. Ross Robertson à deux reprises.

McLennan est un ancien gardien de but de longue date de la LNH. Il a connu une illustre carrière au cours de laquelle il a disputé plus de 250 matchs. Un des faits saillants de sa carrière est survenu durant la campagne 1997-1998 alors qu’il a reçu le Trophée Bill Masterton qui souligne le dévouement d’un joueur envers le hockey. McLennan a commencé sa carrière junior avec les Chiefs de Spokane en 1988-1989, puis il s’est joint aux Hurricanes de Lethbridge. À sa troisième saison avec les Hurricanes, il a cumulé une fiche de 32-18-4, un pourcentage d’arrêts de .886 et une moyenne de buts alloués de 3,81, ce qui lui a permis de remporter le trophée Del Wilson remis au gardien de but de l’année de la Ligue de l’Ouest. Au cours de la saison 1990-1991, McLennan a été nommé sur la première équipe d’étoiles de l’Association Est de la Ligue de l’Ouest après avoir aidé les Hurricanes à accéder à la finale de la Ligue de l’Ouest. McLennan a été sélectionné au 48e rang par les Islanders de New York au Repêchage de la LNH en 1991.

Hayes est un vétéran bien connu du réseau TSN et il est coanimateur de l’émission OverDrive depuis plusieurs années. Il a aussi évolué comme défenseur au hockey junior. Entre 2000 et 2002, Hayes a partagé son temps entre les Colts de Barrie et le Sting de Sarnia, disputant un total de 55 matchs avec ces deux formations.

Roy a passé quatre saisons avec les Rangers, de 1999 à 2003. Il a inscrit 147 buts et 188 passes pour un total de 335 points en 242 matchs en carrière. Sélectionné au 24e rang par Kitchener lors de la sélection prioritaire de la Ligue de l’Ontario en 1999, Roy a fait ses débuts avec le club dès l’automne suivant. En 66 matchs, il a récolté 87 points, ce qui lui a valu le titre de recrue de l’année de la Ligue de l’Ontario et une place au sein de l’équipe d’étoiles des recrues de la LCH. La saison suivante, Roy a participé au Match des Meilleurs Espoirs de la LCH/LNH à Calgary, où il a inscrit un but et une passe en plus d’être nommé joueur du match d’Équipe Cherry. Roy a ensuite été sélectionné au 32e rang par les Sabres de Buffalo au Repêchage de la LNH en 2001. En 2002-2003, Roy a conduit les Rangers vers une victoire à la Coupe Memorial à titre de capitaine. Il avait tout d’abord offert des performances extraordinaires en séries éliminatoires au cours desquelles il a amassé 32 points en 21 matchs, ce qui lui a permis de remporter le Trophée Wayne Gretzky 99 remis au joueur le plus utile des séries éliminatoires de la Ligue de l’Ontario. La domination héroïque de Roy s’est poursuivie au tournoi de la Coupe Memorial où il a inscrit quatre points en autant de matchs pour mettre la main sur le Trophée Stafford Smythe remis au joueur le plus utile, en plus de faire partie de l’équipe d’étoiles de la Coupe Memorial. Par la suite, Roy a connu une illustre carrière professionnelle au cours de laquelle il a disputé plus de 700 matchs dans la LNH.

McKenzie en est à sa deuxième saison en tant qu’entraîneur-chef des Rangers. Il avait d’abord été embauché comme entraîneur adjoint en 2012. Après trois saisons, il a obtenu le rôle de directeur général adjoint et, en 2017, il a été nommé directeur général. D’abord choisi par le Spirit de Saginaw au Repêchage de la Ligue de l’Ontario en 2002, McKenzie a ensuite poursuivi une carrière professionnelle durant laquelle il a disputé plus de 100 matchs de saison régulière dans la Ligue américaine de hockey et l’ECHL.

La majorité des billets pour le Match des Meilleurs Espoirs Kubota de la LCH/LNH 2022 sont déjà vendus et les règles sanitaires devraient permettre de remplir l’aréna au maximum de sa capacité. Les amateurs sont donc invités à se procurer des billets dès maintenant en ligne à kwtickets.ca, par téléphone au 1-800-265-8977 ou au 519-578-1570, ou à la billetterie du Centre In the Square située au 101, rue Queen Nord, Kitchener (du lundi au vendredi, de 10 h à 16 h, le samedi, de 10 h à 14 h, par téléphone seulement ; pour faire des achats en personne pendant ces heures, veuillez envoyer un courriel à boxoffice@centreinthesquare.com), et au Memorial Auditorium situé au 400, East Avenue, Kitchener (les jours de match, de 16 h à 20 h, ou composez le 519-741-2699 pour faire des achats en personne pendant les heures d’ouverture les autres jours de la semaine). Les billets numériques pour la date initialement prévue seront automatiquement mis à jour. Les billets imprimés seront valides même si le match a été reporté à une nouvelle date.

Le Match des Meilleurs Espoirs 2022 Kubota de la LCH/LNH sera diffusé en direct du Memorial Auditorium sur RDS, TSN, TSN.ca, l’application TSN, et RDS le mercredi 23 mars à 20 h (heure de l’Est). Pour plus d’informations, visitez kubotatopprospects.ca.