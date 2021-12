La LCH dévoile le calendrier de diffusion des matchs du calendrier régulier 2021-2022 à TSN et RDS

La Ligue canadienne de hockey a annoncé aujourd’hui que 10 matchs du calendrier régulier 2021-2022 seront télédiffusés par TSN et RDS dans le cadre du nouveau partenariat à long terme et multiplateforme avec la LCH en matière de droits de diffusion.

« Nous sommes tout à fait ravis de lancer les matchs de la LCH à TSN et RDS en janvier, ce qui viendra très bien s’arrimer à leur couverture des joueurs de la LCH au Championnat mondial junior, a déclaré le président de la LCH Dan MacKenzie. Pour un bon nombre de communautés dans la LNH, les vendredis soirs à l’aréna sont une tradition et nous ne pourrions être plus heureux que TSN et RDS fassent honneur à cette tradition en axant leur couverture de la saison régulière sur les matchs du vendredi soir. »

Le calendrier de diffusion se mettra en branle avec un programme double qui aura lieu le vendredi 14 janvier :

Vendredi 14 janvier à 19 h 30 (TSN) – Wolves de Sudbury vs Frontenacs de Kingston (Ligue de l’Ontario)

Vendredi 14 janvier à 22 h (TSN) – Cougars de Prince George vs Giants de Vancouver (Ligue de l’Ouest)

Vendredi 21 janvier à 20 h (TSN) – Pats de Regina vs Wheat Kings de Brandon (Ligue de l’Ouest)

Vendredi 28 janvier à 19 h 30 (TSN/RDS) – Titan d’Acadie-Bathurst vs Voltigeurs de Drummondville (LHJMQ)

Vendredi 4 février à 22 h 30 (TSN) – Blazers de Kamloops vs Giants de Vancouver (Ligue de l’Ouest)

Vendredi 11 février à 19 h 30 (TSN) – Knights de London vs Rangers de Kitchener (Ligue de l’Ontario)

Vendredi 18 février à 19 h 30 (TSN/RDS) – Phœnix de Sherbrooke vs Océanic de Rimouski (LHJMQ)

Vendredi 25 février à 19 h (TSN) – Generals d’Oshawa vs Frontenacs de Kingston (Ligue de l’Ontario)

Vendredi 11 mars à 19 h (TSN/RDS) – Cataractes de Shawinigan vs Tigres de Victoriaville (LHJMQ)

*Toutes les heures à l’heure de l’Est (HE)

**Un match supplémentaire sera diffusé le vendredi 4 mars, alors que l’heure de la rencontre et l’identité des adversaires seront annoncées plus tard. Veuillez noter que le choix des matchs et les heures de diffusion peuvent être modifiés en tout temps.

Parmi les éléments à retenir, notons que le calendrier de diffusion de la LCH à TSN prévoit tourner les feux de la rampe deux fois vers les Frontenacs de Kingston et le joueur de centre Shane Wright, celui-ci étant susceptible d’être réclamé au premier rang du prochain Repêchage de la LNH. Parmi les autres moments à ne pas rater, il y aura aussi l’affrontement qui opposera les Pats de Regina et l’espoir admissible au Repêchage de la LNH en 2023 Connor Bedard aux Wheat Kings de Brandon, le 21 janvier à 20 h (HE), ainsi que le duel entre les Cataractes de Shawinigan et les Tigres de Victoriaville, champions en titre de la Coupe du Président dans la LHJMQ, pour conclure le calendrier de diffusion en saison régulière. Il sera aussi possible de suivre les matchs sur TSN.ca ainsi que sur l’appli de TSN.

« Nous sommes emballés de mettre en vitrine les nombreux talents émergents qui jouent dans la LCH, affirme Paul Graham producteur exécutif à TSN. Notre partenariat avec la LCH offre aux Canadiens de partout au pays l’occasion d’encourager la prochaine génération de l’élite du hockey. Nous sommes très emballés de voir la rondelle être mise en jeu à TSN et RDS.

À titre de partenaires de diffusion officiels de la Ligue canadienne de hockey, TSN présentera aussi notamment le Match des Meilleurs Espoirs de la LCH/LNH Kubota 2022 prévu le 2 février 2022 à Kitchener en Ontario, à compter de 19 h (HE) sur les ondes de TSN et RDS, ainsi qu’une sélection de matchs éliminatoires en plus du tournoi de la Coupe Memorial 2022 présentée par Kia, tournoi dont les Sea Dogs de Saint John seront les hôtes en juin 2022.