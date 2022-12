La LCH dévoile le calendrier de diffusion de ses matchs sur TSN pour 2023

La Ligue canadienne de hockey a dévoilé aujourd’hui le calendrier de télédiffusion de ses matchs sur les ondes des TSN pour le reste de la saison régulière 2022-2023.

Accessible exclusivement sur TSN, TSN.ca et sur l’application TSN, les matchs de la LCH sur TSN comprennent un calendrier de neuf rencontres couvrant les trois circuits membres de la LCH, avec quatre matchs également offerts sur RDS. Pour chaque diffusion, les partisans peuvent aussi suivre l’action sur CHL.ca et dans les médias sociaux, en recherchant le mot-clic #CHLonTSN pour une couverture en direct.

Parmi les faits saillants, il faut noter le duel opposant les Remparts de Québec, une formation figurant parmi le Top 10 de la LCH Kia cette saison, contre les Saguenéens de Chicoutimi, le 27 janvier. Le 17 février, le Sting de Sarnia, mené par le meilleur marqueur de la Ligue de l’Ontario et espoir des Maple Leafs de Toronto Ty Voit rendra visite aux Knights de London, puis une paire de rencontres impliquant les Pats de Regina et l’espoir du Repêchage de la LNH de 2023 Connor Bedard, soit le 1er février contre les Hitmen de Calgary et le 3 mars contre le ICE de Winnipeg.

Comme partenaire officiel de diffusion de la LCH, TSN diffuse chaque année une sélection de matchs de saison régulière de premier plan, des matchs de séries éliminatoires, en plus d’une série d’événements nationaux de la LCH, notamment le Match des Meilleurs Espoirs de la LCH/LNH Kubota 2023, le 25 janvier 2023 à Vancouver, ainsi que le tournoi de la Coupe Memorial 2023 présenté par Kia, qui sera disputé sur la patinoire des Blazers de Kamloops du 26 mai au 4 juin.

Les renseignements sur la diffusion des matchs des séries éliminatoires 2022-2023 de la LCH ainsi que pour le tournoi de la Coupe Memorial 2023 présenté par Kia seront dévoilés à une date ultérieure.

Calendrier de diffusion des matchs de la LCH sur TSN :

Ven. 13 janvier Generals d’Oshawa vs Rangers de Kitchener 19 h 30 (HE) Ven. 20 janvier Petes de Peterborough vs Storm de Guelph 19 h 30 (HE) *Mer. 25 janvier Match des Meilleurs Espoirs de la LCH/LNH Kubota 2023 22 h (HE) *Ven. 27 janvier Remparts de Québec vs Saguenéens de Chicoutimi 19 h 30 (HE) *Mer. 1er février Pats de Regina vs Hitmen de Calgary 19 h (HR) / 21 h (HE) *Ven. 10 février Phoenix de Sherbrooke vs Armada de Blainville-Boisbriand 19 h 30 (HE) Ven. 17 février Sting de Sarnia vs Knights de London 19 h (HE) Ven. 24 février Cougars de Prince George vs Giants de Vancouver 19 h 30 (HP) / 22 h (HE) Ven. 3 mars ICE de Winnipeg vs Pats de Regina 19 h (HC) / 20 h (HE) *Ven. 10 mars Saguenéens de Chicoutimi vs Olympiques de Gatineau 19 h (HE)

* Accessible sur TSN et RDS

De plus, la Ligue canadienne de hockey a dévoilé le calendrier des Matchs numériques de la semaine de la LCH sur TSN pour le reste de la saison 2022-2023.

Offerts exclusivement sur TSN.ca et l’application TSN, les Matchs numériques de la semaine sur TSN comprennent 12 rencontres d’ici la fin du mois de mars, notamment cinq de la Ligue de l’Ouest, quatre de la Ligue de l’Ontario et trois de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

