La LCH annonce une modification au système de pointage de la Coupe Memorial

LE MARDI 9 MAI 2023 — La Ligue canadienne de hockey (LCH) annonce une modification au système de pointage pour la Coupe Memorial 2023 présentée par Kia, qui se tiendra du 25 mai au 4 juin à Kamloops, en Colombie-Britannique. Plus précisément, lors de ses six matchs du tournoi à la ronde, la 103e édition de la Coupe Memorial reviendra à un système de pointage où deux points seront accordés à l’équipe gagnante de chaque match, peu importe si l’équipe gagne en temps réglementaire ou en prolongation. L’équipe perdante ne recevra aucun point en temps réglementaire ou en prolongation.

Ceci est différent du système de pointage utilisé lors de la Coupe Memorial de l’année dernière à Saint John, au Nouveau-Brunswick, qui prévoyait pour la première fois trois points pour une victoire en temps réglementaire, deux points pour une victoire en prolongation et un point pour une défaite en prolongation.

Les nouveaux règlements de prolongation mis en place l’année dernière seront quant à eux maintenus. Les prolongations des six matchs du tournoi à la ronde se joueront toujours en format trois contre trois, en périodes de 20 minutes, jusqu’à ce qu’un vainqueur soit décidé. Les intermissions entre la troisième période et la prolongation, puis entre chaque période de prolongation additionnelle, continueront d’être de 15 minutes. Il n’y aura pas de temps d’arrêt pour la télévision pendant la prolongation, mais un bref nettoyage devant les filets et les bancs sera effectué au premier arrêt de jeu après les 10 premières minutes, si la prolongation se poursuit.

Il convient de noter que ces règles de prolongation sont diffèrentes pour le match de bris d’égalité, la demi-finale et la finale de la Coupe Memorial, où les prolongations se jouent en format cinq contre cinq, en périodes de 20 minutes, jusqu’à ce qu’un vainqueur soit décidé.

Le premier match de la Coupe Memorial 2023 est prévu pour le vendredi 26 mai à 21 h HNE / 18 h HNP entre les Blazers de Kamloops, l’équipe hôte de la compétition, et le champion de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Il ne reste qu’un nombre limité de billets disponibles sur Ticketmaster pour la Coupe Memorial 2023. Vous pouvez aussi trouver l’horaire complet des matchs du championnat de la LCH de cette année juste ici.

Les spectateurs pourront également suivre toute l’action de la Coupe Memorial de sur TSN et RDS au Canada, ainsi que sur NHL Network aux États-Unis, tandis que les admirateurs en dehors de l’Amérique du Nord pourront regarder sur CHL TV.