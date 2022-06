La LCH annonce des modifications aux règlements de la Coupe Memorial

La Ligue canadienne de hockey a annoncé aujourd’hui les modifications aux règlements en vue de l’édition 2022 de la Coupe Memorial, du 20 au 29 juin à Saint John au Nouveau-Brunswick.

Ces modifications comprennent un nouveau système de pointage pour les six matchs de la phase de tournoi à la ronde où les équipes amasseront trois points pour une victoire en temps réglementaire, deux points pour une victoire en prolongation et un point pour une défaite en prolongation.

De plus, la prolongation des matchs du tournoi à la ronde sera disputée en format trois contre trois pendant des périodes de 20 minutes jusqu’à ce qu’un gagnant soit désigné. Les intermissions entre la troisième période et la prolongation, puis entre chaque période de prolongation additionnelle, sera de 15 minutes. Il n’y aura pas de temps d’arrêt pour la télévision pendant la prolongation, bien qu’une équipe ira pelleter devant les filets et les bancs au premier arrêt de jeu et après 10 minutes de jeu, si la prolongation se rend jusque là.

La Coupe Memorial 2022 démarrera ce soir à 19 h (HA) alors que les Bulldogs d’Hamilton, champions de la Ligue de l’Ontario, affronteront les Sea Dogs de Saint John, hôtes du tournoi.