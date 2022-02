La LCH annonce de nouvelles dates pour la Coupe Memorial 2022 présentée par Kia

La Ligue canadienne de hockey a annoncé aujourd’hui de nouvelles dates pour le tournoi de la Coupe Memorial 2022 présentée par Kia, qui se déroulera à Saint John, au Nouveau-Brunswick, à compter du lundi 20 juin. Les Sea Dogs, hôtes de l’événement, disputeront le premier match de la compétition contre les champions des séries éliminatoires de la Ligue de l’Ontario.

Lundi 20 juin – Match 1: Saint John vs Ligue de l’Ontario à 18h HE (TSN/RDS)

Mardi 21 juin – Match 2: LHJMQ vs Ligue de l’Ouest à 18h HE (TSN/RDS)

Mercredi 22 juin – Match 3: Saint John vs Ligue de l’Ouest à 18h HE (TSN/RDS)

Jeudi 23 juin – Match 4: LHJMQ vs Ligue de l’Ontario à 18h HE (TSN/RDS)

Vendredi 24 juin – Match 5: Ligue de l’Ouest vs Ligue de l’Ontario à 18h HE (TSN/RDS)

Samedi 25 juin – Match 6: Saint John vs LHJMQ à 16h HE (TSN/RDS)

Dimanche 26 juin – Bris d’égalité, au besoin, à 16h HE (TSN/RDS)

Lundi 27 juin – Demi-finale à 18h HE (TSN/RDS)

Mercredi 29 juin – Finale de championnat à 18h HE (TSN/RDS)

« En raison des défis actuels liés à la pandémie, nous avons décidé de reporter la tenue du tournoi de la Coupe Memorial 2022 présentée par Kia avec l’assurance que cela permettra à nos trois ligues membres de pouvoir compléter leur saison régulière et leurs séries éliminatoires pour offrir à nos partisans le plus haut niveau de compétition », affirme Dan MacKenzie, président de la LCH. « Nous sommes ravis de présenter ce que la LCH fait de mieux à Saint John et de couronner un champion national pour la première fois en trois ans. »

Puisque la majorité des billets pour le tournoi de la Coupe Memorial 2022 présentée par Kia sont déjà vendus, les partisans qui n’ont pas encore acheté leurs billets sont invités à agir rapidement en procédant à un achat en ligne, par téléphone au 506-657-1234, ou à la billetterie du Harbour Station entre 10h et 14h HA, du lundi au vendredi. Les forfaits pour assister aux huit matchs du tournoi et au bris d’égalité, si nécessaire, sont offerts dans deux catégories de prix, soit à 390$ ou à 460$, taxes et frais applicables en sus.

Les forfaits de billets pour les dates originalement prévues seront automatiquement mis à jour. Les partisans qui ont des questions au sujet de leurs forfaits de billets achetés peuvent faire parvenir un courriel à info@saintjohnseadogs.com ou contacter la billetterie du Harbour Station au 506-657-1234.

Pour de plus amples renseignements sur le tournoi de la Coupe Memorial 2022 présentée par Kia, visitez le coupememoriallch.ca.