La grande famille des Tigres en deuil

La grande famille des Tigres est en deuil à la suite du décès de son ancien préposé à l’équipement, M. André Paré, à l’âge de 59 ans.

André Paré était associé au monde du hockey depuis plusieurs décennies. Il a amorcé sa carrière avec le Rocket de Montréal, avec qui il a travaillé de 1999 à 2003. Il a par la suite œuvré avec le Rousseau-Royal Laval-Montréal et il a notamment été au cours de sa carrière préposé à l’équipement avec l’équipe nationale de l’Allemagne au Championnat mondial de hockey junior.

En 2018, M. Paré s’était joint aux Tigres comme Gérant de l’équipement. Peu longtemps après, il apprenait qu’il était affligé d’un cancer du colon. Après des mois et des mois de lutte contre la maladie, André Paré nous a malheureusement quitté vendredi matin.

Les Tigres de Victoriaville désirent offrir leurs plus sincères condoléances à la famille d’André, particulièrement à ses sœurs Nicole et Ginette, ainsi qu’à ses filles Laurence et Gabrielle.

Bon voyage Par…tu vas nous manquer terriblement.